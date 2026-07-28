Ravier aseguró que el 39% de los estudiantes de Medicina son extranjeros y después admitió: "Si es falso, lo revisamos"

El vocero presidencial Adrián Ravier quedó nuevamente en el centro de una polémica por sus declaraciones sobre la presencia de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires (UBA). A lo largo de su conferencia de prensa habitual de los martes en Casa Rosada, afirmó que "hasta prácticamente un 40%" de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la institución son extranjeros, un dato que luego defendió ante los cuestionamientos.

Su declaración ocurrió en la Casa Rosada, cuando defendió la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Ante una consulta periodística sobre la presencia de alumnos de otros países en determinadas carreras, Ravier aseguró que el porcentaje llegaba "hasta prácticamente un 40%" y luego sostuvo que contaba con un dato "exacto" del 39%. Finalmente, al ser cuestionado buscó salir con una respuesta en medio de dudas y titubeos: "Si es falso, lo revisamos".

A consecuencia de la repercusión generada por sus dichos, el vocero presidencial aclaró a través de su cuenta de X que el porcentaje al que hacía referencia correspondía específicamente a los estudiantes regulares de la Facultad de Medicina de la UBA y no al total de alumnos de la universidad.

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Adrián Ravier utilizó su cuenta de X para ratificar la información difundida durante su conferencia de prensa

"El 39% de los estudiantes regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires son extranjeros", escribió Ravier, y compartió una tabla con datos atribuidos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

Sostuvo que "disfrutan gratuitamente de los servicios financiados por los contribuyentes argentinos" y defendió la iniciativa al señalar que busca que las universidades puedan decidir si cobran o no a alumnos extranjeros. "No se trata de imponerle a una universidad que debe cobrarles rompiendo su autonomía, es la posibilidad de que puedan cobrarles", explicó.

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El debate se centró en la diferencia entre la cantidad de estudiantes extranjeros en una facultad específica y el universo total de alumnos de la universidad. Ravier hizo referencia a la Facultad de Medicina, mientras que desde la UBA cuestionaron que el dato pueda interpretarse como representativo de toda la institución.

Seguido a eso, el exdiputado y dirigente universitario Emiliano Yacobitti respondió a los dichos del vocero presidencial y difundió cifras de la Universidad de Buenos Aires sobre la composición de su matrícula. A partir de los datos compartidos por Yacobitti, en 2026, de los más de 70.000 estudiantes que ingresarán a la UBA, los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan el 2,5% del total.

Además, detalló que en la Facultad de Medicina ese porcentaje sería del 6,1%, mientras que en otras carreras los números serían aún menores: 4,1% en Odontología, 2,7% en Ingeniería y menos del 2% en el resto de las facultades.

Emiliano Yacobitti respondió en X a los dichos de Adrián Ravier

"En respuesta a las declaraciones erróneas del portavoz sobre el número de estudiantes extranjeros en universidades públicas, comparto nuevamente esta información para que el debate público se base en información precisa", publicó.

MV/MSS