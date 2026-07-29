Universidades públicas: reabren el debate por el cobro a estudiantes extranjeros en Argentina

El debate sobre la posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros en las universidades públicas volvió a instalarse en la agenda. Para el profesor de Historia del Arte, Juan Antonio Lázara, la discusión debe centrarse en cómo se financia el sistema educativo y en el principio de reciprocidad con otros países de la región.

"La educación gratuita y el hospital gratuito no lo paga nadie, como que es gratis porque cae como un maná del cielo, pero todo se paga con los impuestos del contribuyente", afirmó Lázara. En ese sentido, remarcó que el financiamiento del sistema público proviene de toda la sociedad. "Con tus impuestos, con mis impuestos, con el impuesto de los argentinos y también, hay que decirlo bien fuerte, con el impuesto de los extranjeros residentes en Argentina que pagan impuestos", sostuvo.

Reciprocidad y acceso a la universidad pública

Lázara consideró que el eje del debate no pasa únicamente por cobrar o no cobrar a los estudiantes extranjeros, sino por analizar las diferencias existentes con otros países de la región. "Hay que ponerle el cascabel al gato, esto no es nuevo", expresó, al señalar que en países como Brasil, Chile o Colombia existen mayores restricciones para acceder a la educación superior pública.

El docente destacó además la diferencia en la proporción de alumnos extranjeros entre Argentina y otros sistemas universitarios. "En Brasil, el porcentual de estudiantes extranjeros promedio a nivel nacional es el 0,2 por ciento", explicó, al compararlo con la realidad argentina, donde estimó que la participación de estudiantes extranjeros es considerablemente superior.

Para el especialista, el concepto central es el de la reciprocidad entre países. "Si vos te vas a Brasil, andá a probar ir a estudiar gratis a Brasil, Colombia o Chile", señaló, como ejemplo de las diferencias que existen en la región respecto del acceso a la educación pública.

Derechos, obligaciones y el rol de las universidades

Consultado sobre el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos, Lázara evitó pronunciarse sobre una eventual modificación del sistema, aunque insistió en ampliar el enfoque del debate. "Yo no sé si cobrar o no cobrar porque nos excede el tiempo disponible para debatir ese asunto", afirmó.

Sin embargo, subrayó que "un ciudadano tiene derechos y obligaciones", por lo que consideró necesario discutir también las responsabilidades que acompañan a esos derechos.

Finalmente, destacó que la llegada de estudiantes extranjeros también genera efectos positivos para algunas instituciones educativas. Como ejemplo mencionó el caso de la Universidad Barceló, donde "de 10.000 estudiantes de Medicina, 7.000 son extranjeros", un modelo que, según explicó, se sostiene mediante el pago de aranceles por parte de esos alumnos.