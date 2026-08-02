La venta de autos usados cayó más de 12% en julio y el sector apunta al Mundial, las vacaciones y la resistencia a bajar precios

El mercado de los autos usados volvió a mostrar señales de enfriamiento durante julio. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en el séptimo mes del año se comercializaron 156.810 vehículos, lo que representó una caída del 12,57% respecto de julio de 2025, cuando se habían vendido 179.363 unidades.

Pese a esa baja interanual, el sector registró una leve recuperación frente a junio. En comparación con el mes anterior, cuando se habían transferido 155.492 vehículos, las operaciones crecieron 0,85%.

El balance acumulado tampoco logró revertir la tendencia negativa. Entre enero y julio se concretaron 1.048.438 transferencias, cifra que se ubicó 4,49% por debajo del mismo período del año pasado, cuando el total había alcanzado las 1.097.767 unidades.

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Desde la CCA atribuyeron el retroceso a una combinación de factores coyunturales y estructurales. El secretario de la entidad, Alejandro Lamas, sostuvo que la baja estuvo influenciada por “la estacionalidad de las vacaciones de invierno, más el acontecimiento del Mundial de fútbol”, aunque aclaró que existe otro elemento que hoy pesa con fuerza sobre el mercado.

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“Existe un factor más, y muy importante, que es la reticencia de los vendedores particulares a acomodar el precio pretendido de sus vehículos a esta nueva realidad de mercado que estamos transitando”, afirmó el directivo.

Lamas explicó que la fuerte competencia proveniente del mercado de vehículos nuevos está obligando a redefinir los valores de los usados. “Tenemos una oferta de 0 km muy agresiva en cuanto a bonificaciones y variedad de productos, lo cual obliga a un importante reacomodamiento del valor de los vehículos usados. Ya lo dijimos anteriormente: el que ajusta su precio y lo ofrece de forma razonable lo vende; el que no, simplemente da vueltas y no logra concretar su objetivo”, advirtió.

El referente del sector también señaló que el financiamiento continúa siendo otro de los principales obstáculos para sostener el nivel de operaciones. Según indicó, “el nivel de tasas ofrecidas por los bancos no es convalidado por los potenciales compradores”, lo que limita el acceso al crédito y desalienta nuevas adquisiciones.

Respecto de cuáles son los modelos que mejor conservan su valor con el paso del tiempo, Lamas aseguró que “el segmento de vehículo que menos se desvaloriza en Argentina son los autos de motorizaciones 1.6 o 2 litros, que son de gama media o gama baja incluso, que ya tienen probada trayectoria de marca, de respaldo, confiabilidad y de continuidad en el tiempo”.

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También se refirió a los criterios que hoy predominan entre quienes buscan comprar un vehículo. “Eso va a depender de cuál es la motivación de la compra. Si es una compra por pasión no va a importar lo que se pague de seguro, ni de patente y lo que consuma. Sí puede importar la provisión de repuestos. En la compra racional la gente analiza todo”, explicó.

En cuanto a las preferencias del mercado, el Volkswagen Gol y Trend volvió a liderar el ranking de modelos más vendidos durante julio con 8.276 unidades, seguido por la Toyota Hilux (5.485), el Chevrolet Corsa y Classic (4.174), la Volkswagen Amarok (3.768) y la Ford Ranger (3.722). Completaron los diez primeros puestos el Peugeot 208 (3.192), Ford EcoSport (2.955), Toyota Corolla (2.880), Ford Ka (2.774) y Fiat Palio (2.687).

A nivel provincial, Formosa encabezó el crecimiento mensual frente a junio con una suba del 13,11%, seguida por Santa Cruz (12,79%), La Rioja (9,97%), San Juan (8,94%) y Santiago del Estero (8,55%). En el otro extremo, las mayores caídas correspondieron a Córdoba (-3,52%), Catamarca (-3,35%), Río Negro (-2,97%), Neuquén (-2,87%), Chubut (-1,27%), La Pampa (-0,64%) y Corrientes (-0,21%).

Si se analiza el acumulado de los primeros siete meses del año frente al mismo período de 2025, Santiago del Estero fue la provincia con mejor desempeño, con un crecimiento del 7,49%, seguida por Mendoza (0,58%) y Jujuy (0,19%). En contraste, Santa Cruz registró la mayor caída del país, con un retroceso del 21,80%, por delante de Formosa (-13,90%) y La Rioja (-13,50%).

CS / EM