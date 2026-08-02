Rescataron a 300 turistas en la zona de alta montaña en Mendoza por las intensas tormentas de nieve

Desde hace dos semanas Mendoza soporta fuertes nevadas que están provocando más de un problema a los habitantes de la provincia y también a los turistas que eligieron ese destino para pasar el período de las vacaciones de invierno allí. Este sábado las inclemencias climáticas derivaron en un operativo de emergencia de las fuerzas de seguridad para evacuar a unos 300 turistas que se encontraban en la zona de Puente del Inca.

Todas esas personas estaban en una zona de alta montaña y por la abundante caída de nieve corrian peligro. Por eso hubo un trabajo conjunto entre efectivos de Gendarmería Nacional, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la Policía de Mendoza y de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras para trasladarlas hasta Penitentes.

Las autoridades informaron en las últimas horas que la Ruta 7 se encuentra habilitada en gran parte del trayecto. Pero aclararon mediante un comunicado que el tramo que une Puente del Inca con el Túnel Cristo Redentor no se encuentra transitable. Por eso pidieron máxima precaución al momento de circular por la zona ya que registraron voladuras de nieve sobre la calzada y posibles formaciones de hielo.

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Además se advirtió a los visitantes que en el denominado Corredor Andino durante toda la temporada invernal, es obligatoria la portación de cadenas para circular.

“Sector de Puente del Inca, viento blanco y temporal ingresando, se recomienda el barrido de los turistas”, comunicó Gendarmería Nacional. "Debido al fuerte viento blanco y temporal con precipitaciones níveas, y por seguridad de los visitantes se opta por hacer barrido hasta Penitentes”, agregaron en su declaración.

Debido a las malas condiciones del clima, unos 1500 camiones se encuentran varados, sin poder atravesar el Paso Internacional Cristo Redentor, que está clausurado e intransitable. En esa zona es incesante el trabajo de los más máquinas de Vialidad Nacional que intentan despejar la ruta sin descanso.

Aunque las autoridades prometieron elaborar un plan para que todos los camiones puedan cruzar hacia Chile en los próximos días, la solución no llegó y muchos optaron por emprender camino hacia otros pasos ubicados más al sur como el Cardenal Samoré o Pino Hachado, en Neuquén. La demora para traspasar la frontera a veces supera los 4 días.

Tanto en Argentina como del lado chileno se estima que recién a mitad de la próxima semana habrá una mejora climática que permita que la situación se vaya normalizando.