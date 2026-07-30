El Servicio Meteorológico Nacional elevó a alerta naranja el aviso por viento Zonda para este viernes en el Gran Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a categoría naranja el nivel de alerta por la llegada de un intenso viento Zonda que afectará al Gran Mendoza y al Valle de Uco durante la jornada de este viernes. La medida fue confirmada en la última actualización del organismo oficial difundida por el diario El Sol, ante el paulatino deterioro de las condiciones climáticas en la región cuyana.

Según los reportes técnicos oficiales, el fenómeno comenzará a sentirse desde primeras horas de la mañana, aunque el pico de mayor peligrosidad e intensidad está pronosticado para la franja vespertina.

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De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, el área de cobertura registrará vientos sostenidos de entre 45 y 60 km/h. Sin embargo, la mayor preocupación radica en las ráfagas máximas que podrían alcanzar los 100 km/h, capaces de generar desprendimientos de ramas y severas dificultades en la circulación urbana y vial.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé el mayor impacto del viento Zonda durante la tarde

El mapa de contingencias del SMN ubicó bajo advertencia naranja a los departamentos metropolitanos de Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, Guaymallén y Maipú. A este conglomerado se suman los municipios del Valle de Uco: Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Las autoridades advirtieron que el evento provocará un repentino aumento de la temperatura ambiente acompañado por un drástico descenso de la humedad relativa. Asimismo, se prevé una reducción significativa de la visibilidad por el levantamiento de polvo en suspensión en zonas urbanas y rutas de acceso.

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Mientras el área central de la provincia permanece en nivel naranja, el resto del territorio mendoza se mantendrá bajo alerta amarilla por vientos intensos. Esta situación mantendrá en guardia a los equipos de Defensa Civil y servicios de emergencia de la provincia durante todo el día.

En forma paralela, el organismo nacional emitió alertas específicas para la franja cordillerana, donde se esperan abundantes nevadas y ráfagas del sector oeste. Este escenario complica el tránsito en los pasos internacionales y eleva la precaución en las comunidades de alta montaña.

Los especialistas recomiendan a la población evitar la exposición al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse y extremar los cuidados en el uso del fuego para prevenir incendios forestales. El seguimiento del fenómeno continuará en forma permanente a través de los partes de contingencia oficial.