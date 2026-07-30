La Cámara Argentina de Comercio apoyó la reforma del Banco Central anunciada por Milei: "Satisfacción"

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) salió a respaldar esta noche la reforma del Banco Central que, por cadena nacional, anunció el presidente Javier Milei, remarcando que “acompaña la iniciativa en cuestión, reafirmando su convicción de que una moneda sana es condición necesaria para el progreso del sector representado y del país en su conjunto”.

Javier Milei en Cadena Nacional anunciando los cambios en el Banco Central

Qué dice la Cámara Argentina de Comercio sobre la reforma del Banco Central

La Cámara Argentina de Comercio publicó un extenso comunicado donde comienza expresando “su satisfacción ante el anuncio del Presidente de la Nación Javier Milei referido a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en pos de recuperar el objetivo de preservación del valor de la moneda, limitar el financiamiento al Tesoro y dotar a la entidad de mayor independencia”.

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Para luego sumar: “A lo largo de la historia argentina, el Banco Central fue utilizado en reiteradas oportunidades para financiar los abultados desequilibrios que exhibían las cuentas del fisco. A pesar de la alta presión tributaria característica de la economía nacional, a menudo sucedía que el desmesurado nivel del gasto público, conjugado con la incapacidad de tomar crédito en los mercados de deuda a tasas razonables, llevaba a las autoridades a recurrir al supuesto atajo de la puesta en circulación de moneda sin respaldo”.

Javier Milei en cadena nacional anunciando los cambios en el Banco Central

En ese punto, advierten: “Las consecuencias del emisionismo resultaron harto lamentables: Argentina se ubicó entre las naciones con mayor inflación de todo el globo, con tasas mensuales de aumento de precios equiparables a los guarismos que países de nuestra propia región acumulaban en un año. A su vez, esta inestabilidad derramó sus perniciosos efectos en múltiples indicadores económicos y sociales, llevando a la pobreza a niveles récord”.

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La Cámara Argentina de Comercio remarcó que “si bien la actual administración nacional lleva adelante un programa fiscal y monetario bien alejado de las desafortunadas prácticas antes descriptas, resulta adecuado reforzar este comportamiento responsable con un marco institucional acorde, a fin de consolidar lo logrado y en lo sucesivo limitar la discrecionalidad de los gobiernos de turno, suprimiendo la emisión espuria”.

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Para luego añadir: “En vistas a lo anterior, la CAC acompaña la iniciativa en cuestión, reafirmando su convicción de que una moneda sana es condición necesaria para el progreso del sector representado y del país en su conjunto, como así también de que un sólido marco institucional para el Banco Central es un pilar clave para tal objetivo”.

Banco Central

El comunicado cierra diciendo: “Resulta oportuno mencionar que son bienvenidos los anuncios relacionados con el equilibrio fiscal, toda vez que el desorden en las cuentas públicas estuvo en la raíz de buena parte de las crisis macroeconómicas que padeció el país, como así también los orientados a favorecer el ahorro y el crédito, particularmente teniendo en cuenta el escaso nivel de financiamiento al sector privado actualmente existente”.

HM