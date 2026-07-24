Argentina mantendrá el arancel más bajo de Estados Unidos y amplía beneficios para sus exportaciones

Argentina mantendrá el tratamiento arancelario más favorable dentro del nuevo esquema implementado por Estados Unidos, según destacó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Desde este viernes entró en vigencia la actualización de las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense en el marco de la Sección 301. En este contexto, los productos argentinos conservarán una sobretasa del 10%, la más baja prevista en el nuevo régimen.

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Además, comenzará a implementarse plenamente el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI), una medida que, según la entidad, permitirá seguir fortaleciendo la relación bilateral y ampliar las oportunidades para las exportaciones argentinas.

Más de 2.200 productos tendrán arancel cero

El nuevo esquema establece que 1.675 posiciones arancelarias quedarán exentas del pago de aranceles, mientras que otras 537 también accederán al beneficio luego de la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).

De esta manera, un total de 2.212 posiciones arancelarias podrán ingresar al mercado estadounidense con una alícuota del 0%.

“Argentina mantendrá el tratamiento arancelario más favorable”, señaló AmCham Argentina, que consideró que la decisión representa un avance para la relación comercial entre ambos países.

El impacto sobre la relación bilateral

Desde la Cámara sostuvieron que la relación entre Argentina y Estados Unidos continúa siendo un pilar estratégico para potenciar las inversiones, el comercio y el desarrollo federal.

AmCham indicó que, en un contexto internacional atravesado por modificaciones en las políticas arancelarias, las nuevas condiciones de acceso a los mercados refuerzan la importancia de construir cadenas de valor confiables.

En ese sentido, la entidad consideró que el mantenimiento de la sobretasa mínima y la ampliación de las posiciones con arancel cero podrían mejorar las condiciones de acceso de los productos argentinos al mercado estadounidense.

FN/ML