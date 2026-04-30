Ante el dominio de China, empresas estadounidenses buscan acelerar inversiones mineras en la Argentina

Las empresas estadounidenses aceleran su desembarco en el sector minero argentino, impulsadas por la necesidad de asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos. Frente al dominio asimétrico de China, que controla el 75% del mercado mundial, el capital norteamericano busca priorizar proyectos extractivos en países aliados para garantizar los recursos que demanda la transición energética y quebrar el monopolio productivo de su principal competidor global.

Para afinar el soft landing de estas inversiones, la U.S. Chamber of Commerce y AmCham Argentina firmaron este jueves en Buenos Aires el "Joint Statement on Critical Minerals". Esta declaración conjunta busca operacionalizar el interés corporativo mediante el armado de mesas de minería, el sponsoreo de reuniones y la articulación entre entidades. La hoja de ruta establece cuatro líneas de trabajo para transformar el potencial en realidad: el financiamiento de proyectos, el desarrollo de infraestructura, la transferencia tecnológica y el agregado de valor en origen.

La tracción de estas inversiones, apalancadas en lo local por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuenta con respaldo financiero a través de agencias internacionales como la DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional) y el EXIM Bank, que disponen de compromisos de hasta USD 100.000 millones destinados exclusivamente a asegurar las cadenas de suministro de los países aliados.

Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber, planteó: “Hemos estado negociando con más de 60 países, conscientes del esfuerzo asimétrico y del dominio público que tiene China en estas cadenas”. Para el ejecutivo, el respaldo a esta estrategia corporativa es bipartidista en el Congreso de Estados Unidos y se trata de "un proyecto estratégico de seguridad nacional".

Cobre, litio y baterías chinas

En el plano operativo, el radar de los inversores tiene como prioridad el cobre, un mineral que perfila a consolidar al país como una plataforma de exportación a gran escala de cara al futuro. En el último año, las exportaciones del sector totalizaron poco más de USD 3.000 millones.

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En paralelo, se abre una etapa exploratoria para las tierras raras: de los 17 elementos críticos catalogados a nivel global, el subsuelo nacional posee alrededor de siete, aunque los capitales aún deben evaluar su viabilidad comercial frente a las limitaciones de extracción actuales. En contraste, el debate sobre la industrialización del litio parece haber quedado saldado por el pragmatismo financiero. Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, señaló: "Carecemos de la masa crítica de demanda que justifique esa inversión vertical, a diferencia de China, lo que limita la construcción de esa cadena de valor local".

Riesgo, repago y la agenda de trabas locales

La maduración de estos desembolsos exige una alta tolerancia al riesgo corporativo y correcciones en la macroeconomía local. En el rubro minero, la curva de inversión se concentra en los primeros años destinados a la exploración y el desarrollo de la mina, exigiendo un período de repago que oscila entre los 10 y 20 años.

Para que los dólares fluyan, los empresarios advierten que es imperioso remover obstáculos estructurales. Entre las trabas de competitividad vigentes, la cámara enumera el déficit de infraestructura vinculada a trenes y concesiones viales, así como la carga impositiva en los distritos. "Entendemos la necesidad de superávit de esta administración, pero es necesario adecuar la carga tributaria a los rangos de Latinoamérica", explicaron desde la entidad.

No obstante, el sector privado celebra el avance desregulador del Gobierno, destacando la flexibilización de normativas clave como la Ley de Glaciares, cuya readecuación avanza mediante una nueva reglamentación de la Secretaría de Minería para delimitar con mayor precisión las áreas de impacto hídrico.

El lobby multisectorial y el "Modelo Brasil"

La firma de este acuerdo minero expuso el músculo del establishment bilateral en la Ciudad de Buenos Aires. El evento juntó al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, al secretario de Minería, Luis Lucero, y a la senadora nacional por Salta, Flavia Royón. El respaldo institucional se asienta sobre datos duros: las más de 700 empresas nucleadas hoy en AmCham aportan el 24% del PBI nacional y explican el 45% de las exportaciones de la Argentina.

Para materializar estas intenciones en obras reales, el empresariado busca replicar el modelo de matchmaking que la cámara estadounidense implementó el mes pasado en Brasil. Dicho esquema agrupa a líderes de agencias federales, desarrolladores de infraestructura pesada e inversores bajo un mismo paraguas de negociación.

El ecosistema corporativo local —que pasó de tener 6 a registrar 14 grandes empresas mineras como miembros de AmCham— ya percibe los primeros efectos concretos de este lobby coordinado. Según indicaron en el marco del encuentro, la agencia norteamericana DFC simplificó las condiciones de financiamiento para la Argentina y logró definir en apenas tres semanas los atributos técnicos necesarios para auditar instalaciones.

AM