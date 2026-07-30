Alerta meteorológica amarilla por tormentas en el centro del país para el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad para la jornada de este viernes 31 de julio. El aviso abarca a varias provincias de la franja central y el litoral del país, donde se prevé un desmejoramiento temporario del tiempo acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento de consideración.

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De qué trata la alerta amarilla y cuáles son las zonas afectadas

El mapa oficial de alertas ubica bajo nivel amarillo a la provincia de Buenos Aires en su totalidad (incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana), junto al sur y centro de Entre Ríos, gran parte de Santa Fe, el este de Córdoba y el noreste de La Pampa.

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Las precipitaciones comenzarán de manera aislada durante las primeras horas del día para intensificarse hacia la tarde y la noche a medida que avance el frente de inestabilidad sobre la región central.

El mapa de alertas ubica bajo nivel amarillo a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa

Los valores de precipitación acumulada estimados para las áreas comprometidas oscilarán entre los 30 y 60 milímetros, con la posibilidad de superar esos límites en forma puntual. Los especialistas señalan que el impacto principal estará vinculado a la intensidad de las tormentas en lapsos breves, factor que puede provocar anegamientos temporarios en zonas urbanas, acumulación de agua en calles y complicaciones en la visibilidad sobre rutas y accesos principales.

Para la jornada del sábado 1° de agosto, el mapa de alertas del SMN muestra un claro desplazamiento del sistema de inestabilidad hacia el noreste argentino. Mientras que el centro del país y la provincia de Buenos Aires volverán a un estado de normalidad sin alertas, el nivel amarillo se mantendrá activo sobre el norte de Santa Fe, la totalidad de Corrientes, el sur de Chaco y sectores de la zona cordillerana de Neuquén y Mendoza, donde se prevé que las condiciones meteorológicas adversas comiencen a cesar de manera paulatina hacia el final del día.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante las tormentas

Ante la vigencia de este nivel de alerta, las autoridades del organismo meteorológico recomiendan a la población extremar las precauciones de seguridad en la vía pública y en el hogar. Es fundamental evitar sacar la basura para prevenir la obstrucción de sumideros y desagües, además de asegurar o retirar objetos sueltos en balcones, terrazas y jardines que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento previstas para la jornada.

El Servicio Meteorológico emitió alertas por tormentas fuertes y granizo en cuatro provincias

Asimismo, se aconseja no refugiarse cerca de árboles ni postes de luz que puedan ceder por las ráfagas o ser impactados por descargas eléctricas. En el caso de tener que circular en vehículos, las recomendaciones apuntan a mantener la distancia de seguridad entre automóviles, encender las luces bajas y reducir la velocidad de marcha. El SMN sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio y documentación básica en caso de interrupciones en los servicios de energía.

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