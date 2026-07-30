El mapa del tiempo para este jueves 30 de julio en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta con condiciones de marcada estabilidad atmosférica y sin probabilidad de precipitaciones. La jornada mantendrá un perfil invernal moderado, con vientos del sector noreste que aportarán humedad de forma paulatina.

Para las primeras horas del día no se prevé complicaciones en el tránsito ni la visibilidad, permitiendo un desarrollo fluido del inicio de las actividades en todo el conglomerado urbano.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 30 de julio

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima se ubica en los 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C durante las primeras horas de la tarde. El cielo permanecerá entre parcialmente a algo nublado, registrando valores de humedad relativa superiores al 80% en las primeras horas del día.

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Clima jueves 30 de julio

Los vientos soplarán desde el noreste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, pudiendo registrar ráfagas moderadas hacia la tarde-noche en las zonas más despejadas del cordón metropolitano. La sensación térmica acompañará de cerca los registros del termómetro, sin generar variaciones drásticas al aire libre.

En el Gran Buenos Aires (GBA), las temperaturas mostrarán una leve amplitud según la zona geográfica: en el conurbano sur y oeste la mínima descendió hasta los 8°C, mientras que hacia el norte del GBA la máxima ascenderá hasta los 18°C con un ambiente ligeramente más templado.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas amarillas por lluvias y nevadas en la región patagónica, afectando principalmente a las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. Se aguardan precipitaciones persistentes y acumulación de nieve en el área cordillerana.

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Paralelamente, rigen avisos por frío extremo con alertas de nivel rojo para el sector cordillerano de la provincia de Santa Cruz, donde se registran valores térmicos peligrosos para la salud humana.

En contraste, la franja central del país, incluyendo las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, atraviesa un cuadro de tiempo estable bajo la influencia de un sistema de alta presión que domina el territorio nacional.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

De cara a los próximos días, la tendencia meteorológica en el AMBA marca la continuidad de una masa de aire estable pero con paulatino incremento de la cobertura nubosa hacia el fin de semana.

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Para el viernes 31 y el sábado 1 se prevé la rotación del viento al sector sur, lo que posibilitará el ingreso de un frente frío de débil intensidad que mantendrá las marcas máximas en torno a los 14°C a 16°C.

A partir del inicio de la semana entrante, los modelos marcan una progresiva inestabilidad debido a la circulación de humedad desde el Atlántico, sin descuidar el eventual desarrollo de precipitaciones aisladas en la provincia de Buenos Aires.