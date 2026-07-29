Científicos del CONICET crearon una herramienta bioinformática para descifrar el complejo genoma del Chagas

Un equipo de científicos del CONICET logró un hito clave para la salud pública al desarrollar una herramienta bioinformática innovadora diseñada para secuenciar, ensamblar y analizar el complejo genoma del Trypanosoma cruzi, el parásito causante del Chagas.

La enfermedad de Chagas representa una de las patologías desatendidas más críticas de América Latina, con un impacto que supera los seis millones de personas infectadas en el mundo. Transmitida principalmente por la vinchuca, la afección genera severas complicaciones cardíacas y digestivas crónicas, afectando desproporcionadamente a poblaciones vulnerables.

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El genoma de Trypanosoma cruzi es híper-repetitivo, posee una alta tasa de variación cromosómica y contiene familias multigenicas extremadamente numerosas que descolocaban a los ensambladores convencionales de ADN, provocando inconsistencias en las bases de datos internacionales.

El grupo de investigación de la entidad científica estatal argentina diseñó un algoritmo bioinformático específico capaz de procesar datos masivos de secuenciación de nueva generación. El software integra potentes modelos matemáticos que ordenan las secuencias repetitivas y reconstruyen con alta precisión la arquitectura cromosómica del parásito.

Según destacaron en el informe divulgado por el comunicado oficial del CONICET, la nueva plataforma permite realizar estudios de genómica comparativa entre distintas cepas del parásito.

La nueva plataforma permite realizar estudios de genómica comparativa entre distintas cepas del parásito.

La herramienta opera cruzando grandes volúmenes de información genómica y transcriptómica mediante un flujo de trabajo optimizado de código abierto. Al mapear con exactitud los genes que codifican para las proteínas de superficie del parásito, el sistema ayuda a visibilizar los mecanismos exactos que utiliza el microorganismo para evadir el sistema inmune humano.

Los investigadores pueden identificar blancos moleculares vulnerables con una rapidez sin precedentes. Esta precisión computacional reduce sensiblemente los tiempos y costos de ensayo en laboratorio, permitiendo seleccionar con mayor eficacia candidatos a fármacos y vacunas antes de iniciar las fases experimentales in vivo.

El desarrollo cobra vital relevancia en un contexto donde los únicos dos medicamentos disponibles —el benznidazol y el nifurtimox— presentan eficacia limitada en la fase crónica de la infección y suelen desencadenar efectos adversos severos en los pacientes adultos.