A un año de la "estrella culona", investigadores del CONICET alertan por despidos y falta de financiamiento

En un escenario completamente diferente al que protagonizó hace un año con el fenómeno viral de la "estrella culona", que acercó el trabajo del CONICET a millones de personas a través de una transmisión en vivo desde el fondo del Mar Argentino, el principal organismo científico del país vuelve a quedar en el centro de la escena. Ahora, el foco está puesto en una nueva protesta de investigadores que denuncian la falta de financiamiento y advierten que unos 400 becarios posdoctorales podrían quedarse sin ingresos si no se prorrogan sus becas.

Se realizará este miércoles 29 de julio en el Polo Científico Tecnológico, en Palermo, donde los trabajadores concentrarán desde las 10 y ofrecerán una conferencia de prensa al mediodía y una reunión del Directorio del organismo.

A partir de este punto, el eje de la protesta es la situación de unos 400 investigadores posdoctorales cuyas becas finalizan antes de que se publiquen los resultados de la Convocatoria CICYT 2025.

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Estos científicos sostienen que, si esas becas no se prorrogan, cientos de profesionales con cerca de ocho años de formación quedarán sin ingresos y numerosas líneas de investigación podrían interrumpirse.

Científicos e investigadores del CONICET

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Explicaron los becarios, la solución requiere una partida extraordinaria de entre $2.000 y $3.000 millones, cuya aprobación depende de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli. Por ese motivo, enviaron una carta abierta solicitando una respuesta urgente.

Estrella culona del CONICET

Según con fuentes oficiales citadas por la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno no prevé acceder al pedido. A partir del oficialismo sostienen que no hay fondos disponibles para el CONICET y consideran que el conflicto no tiene el nivel de impacto público que tuvieron otras protestas recientes, como las impulsadas por los trabajadores del Hospital Garrahan.

Al parecer, la estrategia del Gobierno sería mantener la política de ajuste sobre el sistema científico sin modificar la asignación presupuestaria.

MV/MSS