El Senado llamó a audiencias públicas para discutir 30 pliegos judiciales, incluyendo dos postulaciones muy polémicas

El 12 y 13 de agosto son los días elegidos por la Comisión de Acuerdos del Senado para las audiencias públicas donde se tratarán 30 nombramientos judiciales que incluyen los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes se postulan para una sala de la Cámara Federal porteña que se encargará de causas tan importantes como $LIBRA, las supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, exvocero y exjefe de Gabinete.

Javier Milei destraba las designaciones de jueces y busca cubrir casilleros clave

Infobae dio esta información y agregó que, para lograr un dictamen favorable, cada postulación debe tener, por lo menos, 9 firmas de una comisión integrada por 17 miembros, un número que podría conseguir el Gobierno porque, en la actualidad, juntos, el oficialismo, el radicalismo y el PRO llegan a esa cifra.

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Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi

Las polémicas con Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola

Todo comenzó, según la Agencia Noticias Argentinas (NA) cuando la Corte Suprema llamó a concurso para cubrir las vocalías de la Sala I de este tribunal que ocupan Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes habían sido trasladados allí por decreto por el expresidente Mauricio Macri.

Bertuzzi se presentó al concurso, integró la terna de jueces seleccionados para ese cargo y el Gobierno giró su pliego al Senado de la Nación; además, el Poder Ejecutivo postuló para la otra vocalía a Pablo Yadarola, un juez en lo penal económico que, junto al ministro de Justicia, Juan Baustista Mahiques, viajó a Lago Escondido con jueces y funcionarios porteños, donde tuvieron una reunión en la estancia del multimillonario Joseph Ted Lewis.

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Si obtiene el acuerdo del Senado, Yadarola ocupará la silla de Bruglia, quien, a diferencia de su colega Bertuzzi, no quiso concursar por su cargo y prefirió elevar un recurso contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La importancia de la Sala I es que se encargará de revisar las sentencias de los jueces de primera instancia, incluyendo la causa $Libra, donde están siendo investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Karina y Javier Milei

Otro nombramiento que generó polémica

En una nota publicada en PERFIL el lunes pasado, Barbara Komarovsky escribió que tampoco salieron los nombramientos para los candidatos a integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, una de cuyas postulantes era María Verónica Michelli, cuñada de Hugo Alconada Mon, prestigioso periodista que publicó varias fuertes denuncias contra La Libertad Avanza.

María Verónica Michelli

Esa designación provocó una crisis inesperada dentro del oficialismo: porque mientras el presidente Milei decidió no avanzar con ella, Patricia Bullrich se abstuvo de votar, lo que terminó con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Por ahora, el TOF 3 todavía no está habilitado por la Corte Suprema.