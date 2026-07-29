"En junio cumplió 803 de 2.626 vuelos programados": una senadora radical apuntó contra Flybondi y le exigió explicaciones al Gobierno

La senadora radical Mariana Juri, presidenta de la comisión de Turismo, impulsó un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por “las demoras prolongadas y las cancelaciones intempestivas” de Flybondi.

En un posteo que subió a su cuenta de X, la legisladora comienza explicando que “esta exigencia de información es el primer paso para contribuir a la protección de los pasajeros y a resguardar la conectividad aérea, imprescindible en nuestro país, y por la que venimos trabajando intensamente”.

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Para luego sumar que “el turismo es una industria que genera inversión y empleos que tenemos que defender, con responsabilidad, desde todos los ámbitos”.

La legisladora compartió información fuerte: según su investigación, desde el primero de julio, Flybondi realizó 102 vuelos frente a 290 que debió cancelar. Y agregó: “En junio cumplió 803 de 2.626 vuelos programados (30,6%). En los primeros 12 días de julio había volado solo 23 de 427 (5,4%). La empresa siguió vendiendo pasajes y suspendió a sus tripulaciones hasta el 30 de noviembre”.

El pedido completo de la senadora Mariana Juri a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

En su posteo, la senadora Mariana Juri compartió el documento que le envió a la ANAC que consta de 9 puntos:

- “Actas de infracción y/o sumarios administrativos labrados durante los años 2025 y 2026 en razón de incumplimientos | horarios y/o cancelaciones de viaje producidos por la empresa de servicios aerocomerciales FLYBONDI”.

- “Cantidad de reclamos individuales recibidos en su plataforma y/o en formulario provisto por la ANAC durante los períodos 2025 y 2026 por cancelaciones de viaje e incumplimientos horarios de la empresa de servicios aerocomerciales FLYBONDI”.

- “Antecedentes de medidas sancionatorias anteriores aplicadas a la empresa de servicios aerocomerciales FLYBONDI”.

- “Medidas adoptadas por la ANAC para garantizar que la empresa FLYBONDI brindará a sus pasajeros soluciones efectivas ante la cancelación de vuelos”.

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- “Información presentada por la empresa FLYBONDI y/o requerida por la ANAC en relación a la reducción de la flota aérea disponible de la empresa y la capacidad operativa para concretar las rutas comerciales concedidas”.

- “Medidas adoptadas por la ANAC para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia y reubicación de los vuelos cancelados por FLYBONDI”.

- “Informe la cantidad total de vuelos programados, efectivamente realizados, cancelados, demorados y reprogramados por cada empresa aerocomercial que opera en el país durante los años 2025 y 2026, discriminada por mes, aeropuerto de origen y destino, ruta y causa informada. Indique, asimismo, el porcentaje que cada categoría representa sobre el total de vuelos programados por cada aerolínea”.

Flybondi

- “Informe la cantidad de pasajeros afectados por vuelos cancelados, demorados o reprogramados durante los años 2025 y 2026, discriminada por empresa aerocomercial, período, aeropuerto, ruta y tipo de contingencia, con especial detalle de los vuelos operados por FLYBONDI y de aquellos con origen o destino en la Provincia de Mendoza”.

- “Informe, respecto de los pasajeros afectados por cancelaciones, demoras o reprogramaciones de vuelos operados por FLYBONDI, las soluciones efectivamente brindadas, indicando la cantidad de pasajeros reubicados en vuelos propios o de otras compañías, aquellos que recibieron reintegros, alojamiento, alimentación, traslados u otras medidas de asistencia, así como los plazos de respuesta y resolución”.

HM