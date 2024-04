Dos senadores radicales pidieron no recibir el aumento que se votó en el Congreso

Rodolfo Suárez y Mariana Juri, senadores nacionales por Mendoza de la Unión Cívica Radical, solicitaron a la Cámara alta que no les aumenten la dieta que reciben.

"Finalizada la sesión en el Senado con Mariana Juri solicitamos a la Secretaría Administrativa analizar la posibilidad de no percibir el aumento, que no avalamos en la votación, para demostrar coherencia con el sentido de nuestro voto", señaló el senador Rodolfo Suárez en su cuenta de X.

El ex gobernador de Mendoza, que votó en contra del incremento, sostuvo que no estaba de acuerdo con la discusión que se dio este jueves en el recinto. Su publicación fue acompañada por la nota que mandó al Senado para pedir que no le otorguen el aumento.

"Por medio de la presente nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle tenga a bien analizar la posibilidad de no incluir el aumento autorizado en Sesión Ordinaria del día de la fecha de Honorable Senado de la Nación, a la liquidación de nuestras dietas", dice el texto del comunicado.

El Senado de la Nación aprobó a mano alzada, sin debate, un proyecto de resolución por el cual los legisladores se aumentarán las dietas a partir de mayo.

Esto ocurrió después de haber dado luz verde a los pliegos de los embajadores propuesto por el presidente de la Nación, Javier Milei, en enero pasado

La iniciativa fue propuesta por el senador salteño Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques, quien en el último minuto, luego del tratamiento de los pliegos de embajadores y acuerdos internacionales, propuso votar sobre tablas el proyecto de resolución 615/24 (del que nunca se mencionó su contenido) y los legisladores votaron a mano alzada.

Según explicaron algunos representantes provinciales, el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como Secretario de Estado, y el incipiente aumento en su sueldo, motorizó la movida.

De esta manera, el sueldo en mano de los senadores nacionales pasaría de 1,7 a 4 millones de pesos, según denunció la periodista acreditada en el Congreso, Déborah de Urieta, en el programa Buenos Tardes China que se emite por Radio Con Vos.

Cabe mencionar que Perfil.com tomó contacto con voceros del senador Pablo Blanco, quienes afirmaron que el proyecto de resolución es viejo y que desconocían por qué se reflotaba este jueves.

La aprobación de los pliegos de los senadores

El Senado de la Nación aprobó esta tarde los seis pliegos de los embajadores propuestos por el presidente Javier Milei, en enero pasado. Entre ellos, se destaca el de Axel Wahnish, el rabino y confidente del mandatario nacional quien será embajador argentino en el Estado de Israel.

Los cinco candidatos restantes votados por unanimidad por los 67 senadores presentes fueron: Guillermo Nielsen (Paraguay); Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India); Ian Sielecki (Francia); Sonia Cavallo (OEA).

El Senado de la Nación volvió al recinto este jueves a las 11 con el objetivo principal por parte de La Libertad Avanza de aprobar los pliegos de los embajadores propuestos por Milei. Tras la reunión de labor parlamentaria que se realizó ayer en el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se acordó el temario que, además de los despachos de los diplomáticos, incluyó una serie de acuerdos que ya tuvieron dictamen en el plenario de Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda.

