El Gobierno destraba las designaciones de jueces y busca cubrir casilleros clave

Las vacancias en los juzgados, cámaras y fiscalías era un reclamo de larga data de distintos sectores del Poder Judicial. En los primeros años del gobierno de Javier Milei llegó a un 30%, generando una proliferación de subrogancias. Pero desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia -en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona- en marzo pasado, se destrabó la negociación y comenzaron las designaciones.

Solo el miércoles pasado, Milei firmó el nombramiento de 28 jueces, fiscales, defensores y conjueces, de un total de unos 100 que ya logró designar en dos meses.

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Al oficialismo le preocupan las causas por la maniobra de la criptomoneda $LIBRA -en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi excluyó a principios de mes a los querellantes-, por la presunta trama de corrupción en la Andis, que tiene a ex funcionarios y empresarios imputados y la investigación por enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, aunque este caso se limitaría a la responsabilidad de él y su esposa, Bettina Angeletti, sin más funcionarios involucrados.

El martes, el Presidente le renovó el cargo, por cinco años, a Víctor Pesino, el camarista del Trabajo que votó a favor de la reforma laboral e intervino la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Pesino, de 75 años, necesitaba el acuerdo del Senado y el aval de Milei para continuar.

La misma suerte tuvo Leopoldo Rago Gallo, juez federal de San Juan quien también pidió la continuidad en el cargo luego de cumplir 75 años. Antes también había logrado su continuidad en la Cámara de Casación Penal Carlos “Coco” Mahiques, el padre del Ministro de Justicia.

Si se confirma la jubilación de Martín Irurzun se iría un histórico del Poder Judicial

Martín Irurzun no obtuvo el favor del Gobierno: el magistrado, que cumplió los 75 años el 18 de julio, no logró que Milei mandara su pliego al Senado. Presentó recursos ante la justicia pero el procurador interino Eduardo Casal pidió a la Corte que rechace la cautelar para continuar en su puesto de camarista. Irurzun, un histórico del Poder Judicial, había fallado a favor del Gobierno con la nulidad del expediente Andis pero igual no obtuvo el OK del Ejecutivo para su continuidad.

Designaciones

En la tanda del 22 de julio, el Poder Ejecutivo designó a Juan Tomás Rodríguez Ponte en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte trabajó durante años con Ariel Lijo y ahora estaba al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la oficina de las escuchas del Poder Judicial. El juzgado federal 2 de Lomas de Zamora tiene el expediente que investiga al ex intendente Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito. Hasta que asuma Rodríguez Ponte, el juzgado lo subroga Luis Armella, juez federal de Quilmes. Todo indica que no tomará ninguna medida decisiva en la causa, dado que la designación del titular del juzgado es un hecho.

Para la estratégica Cámara del Trabajo, Milei designó cinco jueces: Claudio Fabián Loguarro, Marina Edith Pisacco (pareja del periodista Adrián Ventura), Diego Javier Tula, María Claudia Jueguen y Diego Fernando Manauta.

Hubo también designaciones para los tribunales orales federales de Tucumán, Posadas y San Martín y para las fiscalías federales de Resistencia (Patricio Nicolás Sabadini), Mendoza (Fernando Gabriel Alcaraz), Paso de los Libres (Hugo Daniel Froy) y Corrientes (Juan Marcelo Burella Acevedo).

En agosto, más candidatos se presentan ante la comisión de Acuerdos del Senado

Una vez concluido el receso de invierno, retomarán las audiencias públicas ante la comisión de Acuerdos del Senado, que encabeza el senador por La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto. Están previstas para el martes 4 y miércoles 5 y para la semana siguiente, el miércoles 12 y jueves 13 de agosto.

Para el martes 4 y miércoles 5 están citados candidatos a defensores públicos en las provincias de Formosa, Santiago del Estero y La Rioja. Para ese día también está previsto que se presente Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto del fuero laboral de la ciudad de Buenos Aires y ex integrante del tribunal de apelaciones de la AFA, candidato a integrante de la Sala D de la Cámara Civil.

También están citados Carlos Damián Pascual, candidato a juez en lo Criminal y Correccional; Pedro Mariano Rebollo, candidato a juez federal de Gualeguaychú; Matilde Ballerini, para renovar su cargo en la Cámara Comercial por haber cumplido los 75 años. Ballerini intervino como jueza en favor en la causa del Correo Argentino, con decisiones que favorecieron a Mauricio Macri.

Sebastián Pedro Ruiz, candidato a juez de Comodoro Rivadavia (Chubut), Ana María Busleiman, candidata a juez de Tribunal Oral en Catamarca; Florentino Malaponte, candidato para la Cámara Federal de Rosario; Ramiro Ariel Mariño, candidato a juez en lo Criminal y Correccional de Capital y Ángela Pagano Mata, candidata a jueza en Comodoro Rivadavia.

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Para el miércoles 5 está previsto que asistan Ana Clarisa Galán Muñoz, candidata a defensora ante la Cámara de Casación Penal; Maximiliano Eduardo Nicolás, candidato a defensor; Florencia Inés Córdoba, candidata a jueza Civil; Alicia Isabel Braghini, candidata a la Cámara de la Seguridad Social; Santiago Roldán y María Ángeles Ramos, candidatos a fiscales ante los tribunales en lo Penal Económico; Julio César Di Giorgio, candidato a juez de Tribunal Oral, Santiago Villagrán, candidato a juez Civil y Pilar Fernández Escarguel y José María Abram Lujan, candidatos a jueces en lo Civil.

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Para el 12 y 13 de agosto están citados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, candidatos a integrar la Sala I de la estratégica Cámara Federal, por donde pasan las apelaciones de las causas que tramitan en los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Bertuzzi ya ocupa un lugar en dicha Sala pero llegó a ese puesto por un traslado dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora concursó por el puesto y quedó primero en la terna, algo que objetó el kirchnerismo porque en el concurso se ubicó en el puesto y luego subió al sexto lugar tras la entrevista personal.

Yadarola en tanto es juez del fuero en lo Penal Económico, que tuvo a su cargo la causa por la valija que ingresó al país el año pasado Laura Belén Arrieta, que llegó en un avión propiedad del empresario Leonardo Scatturice. El magistrado, de bajo perfil, integró la comitiva que viajó a Lago Escondido durante el gobierno de Macri y ahora concursó y quedó primero en el puesto para la Cámara Federal. Si obtiene el acuerdo del Senado, ocupará la silla de otro histórico del Poder Judicial, Leopoldo Bruglia, que está en la Cámara Federal también por un traslado y, a diferencia de su colega Bertuzzi, no quiso concursar por su cargo y presentó un recurso contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Sala I tiene las apelaciones de las causas $LIBRA, Andis y Adorni.

Los nombramientos que no salieron

Hasta ahora no salieron los nombramientos para los candidatos a integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Una de las candidatas era María Verónica Michelli, cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. Dicha designación generó un enfrentamiento en el oficialismo: mientras Milei la puso en pausa, Patricia Bullrich se abstuvo en la votación, que finalmente salió con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. El TOF 3 aún no está habilitado por la Corte Suprema.

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