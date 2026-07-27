Escala la tensión con Brasil: un ministro de Lula trató a Milei de "payaso" y cuestionó la economía argentina

El ministro de Economía de Brasil, Darío Durigan, se sumó a la disputa entre ambos gobiernos y cuestionó los indicadores económicos argentinos. "El payaso del presidente habló de Brasil", dijo.

Durigan salió al cruce de Milei con una durísima respuesta: “El payaso de presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil. Cuando el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho mayor y su inflación es mucho mayor”.

Fue en respuesta a los agravios de Milei, que el sábado había calificado al mandatario del país vecino, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, de "ladrón", "presidiario", "zurdo" y "basura socialista". El presidente insultó a su par en el marco del acto de lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y candidato a las elecciones presidenciales de octubre próximo por el Partido Liberal, de ultraderecha.

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En declaraciones a Radio Jornal de Pernambuco, Durigan solicitó “no seguirles la corriente a las personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”. Si bien reconoció que en la economía brasileña “no está todo resuelto” y que las elevadas tasas de interés, del 14,25% anual, implican un gran desafío, descartó que este año Brasil vaya a entrar en recesión.

Según el titular de la cartera de Economía, las proyecciones oficiales apuntan a un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una tasa de desempleo cercana al 6%, una inflación interanual de 4,64 % y resultados históricos en la balanza comercial. Aseguró que estos índices muestran que la economía brasileña está sólida, como forma de contrarrestar el peso hipotético de la confrontación política con la Argentina, que tiene al país vecino como su principal socio comercial.

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