La policía de Berlín mató a tiros este domingo por la tarde a Abdul Ballout, el joven de 21 años acusado de haber perpetrado un brutal ataque terrorista durante las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ (Christopher Street Day). El sospechoso murió luego de abalanzarse con un arma blanca sobre los agentes que intentaban detenerlo, casi 24 horas después del atentado que dejó una persona muerta y otras 29 heridas en las inmediaciones del parque Tiergarten.

El operativo se desarrolló alrededor de las 18 (hora local) en el distrito berlinés de Spandau, donde unidades especiales localizaron al sospechoso, luego de casi 24 horas de búsqueda. Según informó la Policía de Berlín a través de un comunicado, Ballout "corrió hacia los agentes con un arma blanca".

Abdul Ballout, el principal sospechoso del atentado durante el Orgullo de Berlín, fue abatido por la Policía

El portavoz policial Florian Nath explicó que Ballout "se acercó corriendo a nuestras fuerzas de intervención con un arma punzante, lo que llevó al uso de armas de fuego policial". Aunque los bomberos iniciaron maniobras de reanimación inmediatamente después del tiroteo, el joven murió en el lugar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Horas antes del operativo, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, había asegurado que "todo apunta a que estamos ante un ataque terrorista islamista". El funcionario confirmó además que Ballout era ciudadano alemán de origen libanés.

Irán amenazó a la familia real británica y adelantó qué lugar de Inglaterra atacaría como venganza por su colaboración con EE.UU.

La investigación sostiene que Ballout fue quien, poco antes de las 22 del sábado, condujo una camioneta blanca contra una multitud reunida en los alrededores del desfile del Orgullo. El vehículo irrumpió a gran velocidad en el extremo sur del parque Tiergarten, atropelló a decenas de personas y terminó impactando contra un árbol, a pocos cientos de metros de la Puerta de Brandeburgo, donde se encontraba el escenario principal del evento.

Acto seguido, el agresor descendió del vehículo y continuó atacando a personas a su paso con un arma blanca, antes de lograr darse a la fuga a pie, internándose en el parque.

De inmediato, las festividades fueron canceladas y el centro de Berlín fue desalojado en medio del pánico. El atentado interrumpió de forma abrupta la jornada que había reunido a cientos de miles de personas en uno de los mayores eventos del Orgullo LGBTQ+ de Europa.

Milei la sigue con Lula da Silva: este domingo acusó a Brasil de "financiar la campaña antiargentina"

El historial de Abdul Ballout

Las autoridades ya habían identificado desde el inicio de la investigación a Abdul Ballout como el único sospechoso del ataque. Acumulaba antecedentes por delitos violentos y estaba bajo la mira de los servicios de seguridad por su radicalización.

Según la investigación judicial, Ballout había manifestado su intención de incorporarse al grupo terrorista Estado Islámico (EI). En 2025 viajó al Líbano con el objetivo de continuar hacia Siria para sumarse a la organización yihadista, aunque fue detenido antes de concretarlo.

La iglesia Marienkirche fue escenario de una ceremonia en memoria de las víctimas del ataque en el Orgullo de Berlín

Durante su estadía en territorio libanés, estableció contacto con personas que creía vinculadas al Estado Islámico y terminó condenado por un tribunal militar a tres meses de prisión por delitos relacionados con la incitación al conflicto religioso y sectario.

Tras recuperar la libertad, regresó a Alemania a finales de 2025, donde fue detenido nuevamente apenas aterrizó en el aeropuerto de Berlín por una investigación abierta en su contra.

El 12 de mayo de 2026, un tribunal alemán lo condenó a un año y diez meses de prisión juvenil por preparar un acto grave de violencia que amenazaba la seguridad del Estado. Antes de esa condena ya registraba antecedentes por una agresión cometida contra otro estudiante y por un episodio de extorsión violenta ocurrido en 2020.

Incendios en España: Pedro Sánchez declarará la emergencia de zonas afectadas y habló de "horas muy complejas"

Mientras la investigación continúa para reconstruir todos los detalles del atentado, dirigentes alemanes y europeos expresaron su repudio: el alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el hecho como un ataque cometido "de la manera más brutal" contra "una reunión por un Berlín tolerante y pacífico". El canciller Friedrich Merz, por su parte, prometió llevar ante la Justicia a todos los responsables de este "acto abominable".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que el Orgullo de Berlín "representa la libertad, la dignidad y la igualdad de derechos, valores fundacionales de la Unión Europea", y subrayó que "cada persona debería poder vivir sin miedo, amar y defender sus derechos". En la misma línea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestó su solidaridad con Alemania y condenó el atentado, al que calificó como un nuevo golpe de la violencia extremista.

En paralelo, organizaciones y miembros de la comunidad LGBTQ+ convocaron a una vigilia frente a la Puerta de Brandeburgo, donde cientos de personas se reunieron con flores, velas y banderas arcoíris para homenajear a la víctima fatal y acompañar a los heridos del atentado que conmocionó a Berlín.

GD/AF