Luna llena del ciervo: el motivo ancestral tras la denominación del fenómeno astronómico de julio

El cielo nocturno ofrecerá este 29 de julio un espectáculo astronómico singular cuando la denominada Luna llena del ciervo alcance su punto de máxima iluminación visible desde gran parte del mundo, según informó CNN en Español.

El particular nombre de este plenilunio de mediados de año responde a una tradición ancestral vinculada de forma directa con los ciclos de la naturaleza y el comportamiento de la fauna en el hemisferio norte.

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De acuerdo con los registros históricos recopilados por las comunidades nativas algonquinas, durante el mes de julio los ciervos machos comienzan a desarrollar y regenerar completamente sus nuevas cornamentas.

Este fenómeno biológico anual resulta clave para los cérvidos, ya que las astas en crecimiento se encuentran cubiertas por un tejido terciopelado y suave que les permite fortalecer la estructura ósea antes del otoño. Por esa razón, las poblaciones originarias de América del Norte denominaron a este plenilunio como la Luna del ciervo, una marca en el calendario natural que señalaba el momento de mayor vigor de estos animales.

El origen ancestral tras la denominación de la Luna llena de julio y sus variantes agrícolas

Sin embargo, las distintas comunidades indígenas también le otorgaron otros nombres simbólicos. En algunas regiones fue bautizada como Luna del trueno, debido a la elevada frecuencia de tormentas eléctricas características de la temporada estival en el norte.

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En la tradición anglosajona y colonial, la coincidencia de este evento celeste con los trabajos del campo llevó a que se la conociera como Luna del heno, marcando la época de cosecha y almacenamiento de forraje para el ganado.

Durante la jornada de este martes, el disco lunar se posicionará en el punto opuesto al Sol, logrando un brillo total que podrá ser contemplado a simple vista sin necesidad de equipamiento especial. Para disfrutar plenamente del espectáculo astronómico, especialistas recomiendan ubicarse en zonas despejadas y con baja contaminación lumínica, donde el fulgor del satélite resaltará sobre el horizonte nocturno.

El evento astronómico marcará así el cierre de los fenómenos celestes del mes, consolidándose como una de las estampas más deslumbrantes de la temporada previa a las lluvias de estrellas de agosto.