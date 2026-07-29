Amenazas contra la familia de Donald Trump: qué hay detrás del video que volvió a tensar la relación entre Estados Unidos e Irán

La difusión de un video con amenazas contra Melania Trump y uno de los hijos del presidente estadounidense volvió a tensar la relación entre Estados Unidos e Irán. En ese contexto, el especialista Juan Venturino llamó a mantener cautela sobre el origen del mensaje y advirtió que aún no existen certezas sobre quién está detrás de la intimidación.

"No queda tan claro, digamos, de Irán quién es el grupo armado que amenaza", sostuvo Venturino, quien además remarcó que todavía resta confirmar quién se adjudica esa acción. El especialista recordó que Estados Unidos cuenta con un fuerte sistema de protección para sus máximas autoridades, aunque consideró que este tipo de episodios también debe analizarse dentro del historial de intervenciones militares estadounidenses. "Estados Unidos es el país que más ha celebrado, entre comillas, la paz en el mundo atacando a todos los países prácticamente del globo", afirmó.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en un momento de máxima tensión

Para Venturino, el conflicto atraviesa una etapa compleja y las amenazas recíprocas dificultan cualquier intento de acercamiento diplomático. En ese sentido, sostuvo que "a Trump le está resultando un poco incómodo que se siga prolongando en el tiempo y que Irán esté dispuesto a ir hasta las máximas consecuencias".

Asimismo, señaló que la desconfianza del gobierno iraní hacia Washington continúa siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento duradero. Según explicó, persisten diferencias vinculadas con activos retenidos y otros compromisos que permanecen sin resolución desde negociaciones anteriores.

La mirada occidental sobre los conflictos internacionales

Durante la entrevista, Venturino cuestionó la forma en que los medios y la opinión pública interpretan los acontecimientos internacionales. "Estamos como muy occidentalizados en nuestro foco y nuestra atención", sostuvo, al considerar que existe una tendencia a juzgar los conflictos desde una única perspectiva.

En esa línea, afirmó que "durante 100 años Estados Unidos nos vino convenciendo de que es fantástico todo lo que ha hecho", y atribuyó esa construcción al poder cultural y comunicacional estadounidense, conocido como soft power.

El analista también aseguró que gran parte del mundo oriental permanece desconocido para Occidente. "El mundo oriental es otra cosa, ni siquiera conocemos el mundo chino porque no nos llega su influencia", expresó, al advertir que existe un fuerte desequilibrio en el acceso a distintas narrativas internacionales.

Finalmente, Venturino insistió en la necesidad de contar con fuentes independientes para comprender los conflictos globales. "No hay en el mundo una imparcialidad, hay una manifiesta parcialidad que nos explica cómo tiene que ser", concluyó, al sostener que la construcción de los relatos internacionales condiciona la forma en que la sociedad interpreta los acontecimientos geopolíticos.