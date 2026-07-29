"La realidad es muy cruda": Hernán Letcher alertó por el crecimiento del sobreendeudamiento en la Argentina en "QR!"

El economista Hernán Letcher advirtió sobre el avance del sobreendeudamiento en la Argentina durante su participación en "QR!", el programa conducido por Pablo Caruso en Canal E. Allí sostuvo que detrás de las estadísticas sobre créditos impagos existe una realidad social cada vez más compleja y aseguró que "la realidad es muy cruda", al presentar testimonios de personas que destinan gran parte de sus ingresos al pago de deudas.

Durante la emisión, Letcher explicó que los indicadores tradicionales del Banco Central reflejan únicamente el endeudamiento registrado en bancos y entidades financieras, pero dejan afuera un universo creciente de préstamos informales. Según señaló, ese fenómeno se profundizó en los últimos meses y derivó en nuevas formas de financiamiento por fuera del sistema formal.

Endeudamiento familiar: Córdoba se ubica entre las provincias con menor morosidad, pero 1 de cada 4 deudores ya registra atrasos

Como ejemplo, el economista mostró videos publicados en redes sociales por prestamistas que exhiben cómo recuperan motocicletas, cocinas y otros bienes de personas que dejaron de pagar las cuotas. En algunos casos, los propios cobradores filman los procedimientos y los difunden en internet.

"Yo llamaría a esto la precarización del endeudamiento", sostuvo Letcher. Además, cuestionó que esos contenidos sean utilizados como una forma de promoción de la actividad y consideró que reflejan una naturalización de la violencia y la exposición pública de quienes atraviesan dificultades económicas.

Uno de los videos mostrados correspondía a un prestamista que ofrecía un préstamo de $70.000 por apenas una semana con una devolución de $105.000, equivalente a un interés del 50% semanal. Para el economista, ese tipo de operaciones evidencia el crecimiento de la usura en un contexto donde muchas personas ya no acceden al crédito bancario.

Durante el intercambio, Pablo Caruso y el resto de los panelistas cuestionaron que los cobradores publiquen las recuperaciones de bienes en redes sociales. Letcher consideró que esa práctica constituye una "apología de la crueldad" y afirmó que se instaló una lógica en la que la exhibición del castigo forma parte del negocio.

Los testimonios de personas endeudadas

Además de los videos, el programa difundió mensajes enviados por personas que participaron de una convocatoria realizada para conocer distintas experiencias de endeudamiento.

Uno de los testimonios relató que destina el 80% de su salario al pago de tarjetas de crédito y préstamos bancarios, mientras que el resto de los gastos familiares son afrontados con el sueldo de su esposa. Otro explicó que utiliza cuatro tarjetas de crédito y dos préstamos distintos únicamente para comprar alimentos y cancelar vencimientos anteriores.

La morosidad de las familias no cede y se espera un “amesetamiento” en niveles altos

También se leyeron casos de personas desempleadas, trabajadores con ingresos insuficientes y familias que aseguraron recibir amenazas de embargo por parte de entidades financieras.

Para Letcher, muchos de esos casos tienen un denominador común: se trata de trabajadores con empleo formal que, pese a contar con ingresos, ya no logran cubrir el costo de vida ni afrontar las obligaciones financieras acumuladas.

La crítica al modelo económico

En el tramo final del programa, el economista vinculó el aumento del endeudamiento con la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de distintos costos de vida.

Según explicó, a medida que los bancos restringen el acceso al crédito por mora, más personas recurren primero a billeteras virtuales y financieras, y posteriormente a prestamistas informales.

En ese contexto, Letcher cuestionó declaraciones de funcionarios nacionales que atribuyen el sobreendeudamiento a decisiones individuales y sostuvo que el problema responde a un fenómeno económico y social de mayor alcance. Además, advirtió que, si la tendencia continúa, el crecimiento del crédito informal hará cada vez más difícil encontrar soluciones para quienes quedaron fuera del sistema financiero.

LB