Crédito en un clic, deuda en alza: la morosidad crece entre los usuarios de billeteras virtuales y alcanza casi el 30%

Acceder a un préstamo desde una billetera virtual lleva apenas unos minutos, pero salir del endeudamiento puede convertirse en un proceso mucho más complejo. Mientras el crédito digital amplía el acceso al financiamiento para millones de personas, los niveles de morosidad escalan a máximos históricos, en donde la facilidad para obtener un préstamo no está siendo acompañada por una verdadera capacidad de pago.

Alerta por el endeudamiento: la morosidad alcanza a casi seis millones de argentinos

Las cifras muestran que el fenómeno dejó de ser marginal. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la mora de las familias con billeteras virtuales pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 29,6% en mayo de 2026, mientras que unos 4,5 millones de personas se encuentran en situación irregular. Si se suman también los préstamos bancarios, la cantidad de personas con saldos impagos alcanza los 5,8 millones.

La mora de las familias con billeteras virtuales pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 29,6% en mayo de 2026.

Sin embargo, el deterioro no se limitó a las plataformas digitales. Según datos del Instituto Argentina Grande (IAG), la morosidad más elevada se registró en las cadenas de electrodomésticos, donde uno de cada dos pesos prestados para financiar compras no es devuelto en término. El informe señaló que la irregularidad de pago alcanza el 50%, un nivel superior al observado en fintechs y bancos tradicionales. Además, indicó que en febrero, último dato publicado por el Banco Central, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de estos créditos era del 137%, mientras que la inflación interanual rondaba el 30%.

La morosidad más elevada se registró en las cadenas de electrodomésticos.

Aunque el crecimiento del crédito digital permitió incorporar a personas que históricamente estaban fuera del sistema financiero, el deterioro de la capacidad de pago comenzó a reflejarse con fuerza en este segmento, especialmente entre quienes recurren a préstamos personales y financiamiento de consumo.

El crédito se amplía, pero también crece el riesgo de incumplimiento

PERFIL consultó con Mercado Pago, desde donde sostuvieron que el objetivo de la empresa es ampliar el acceso al financiamiento mediante un sistema completamente digital. La compañía señaló que ofrece líneas preaprobadas para mayores de 18 años y que su modelo de evaluación utiliza más de 3.000 variables que se actualizan en tiempo real para definir el límite disponible y la tasa de interés según el perfil de cada usuario.

Luis Caputo confirmó que bancos privados refinancian deudas al 25% anual para contener la mora en los créditos

Según Mercado Pago, quienes aún no tienen historial dentro de la plataforma reciben una línea inicial reducida, que puede comenzar desde los $5.800, mientras que aquellos que demuestran un buen comportamiento de pago obtienen automáticamente mejores condiciones de financiamiento. Además, señalaron que ante una situación de mora mantienen una comunicación permanente con los usuarios y ofrecen alternativas para facilitar la regularización de la deuda.

Sin embargo, los datos de CEPA mostraron que el deterioro del crédito digital avanzó con mayor velocidad que en el sistema bancario tradicional. El informe explica que los niveles actuales de morosidad entre las familias no encuentran antecedentes comparables desde la crisis de comienzos de siglo y que, en el caso específico de las billeteras virtuales, el 29,6% registrado en mayo constituye el valor más alto desde que existen estadísticas para este segmento.

Los niveles actuales de morosidad entre las familias no encuentran antecedentes comparables desde la crisis de comienzos de siglo.

El mismo estudio también identificó que el problema golpeó con mayor intensidad a los jóvenes. Entre quienes tienen entre 20 y 24 años, el 41,1% presentó irregularidades en billeteras virtuales, mientras que entre los 18 y 19 años ese porcentaje alcanzó el 37,6%, muy por encima de otros grupos etarios.

Cuando el crédito deja de ser una herramienta y pasa a ser una carga

Para Ignacio Meggiolaro, socio de Martínez de Hoz & Rueda, el incremento de la mora no puede analizarse únicamente desde el universo fintech. "Las plataformas digitales no generan la morosidad; simplemente suelen ser uno de los primeros termómetros en reflejar los cambios en la capacidad de pago de los consumidores", sostuvo. A su entender, el fenómeno está estrechamente vinculado con el ciclo económico y con la expansión del crédito hacia personas que antes no tenían acceso al sistema financiero formal.

El especialista remarcó que el verdadero desafío pasa por evitar el sobreendeudamiento de los hogares. Según explicó, hoy un mismo consumidor puede acceder simultáneamente a préstamos bancarios, tarjetas de crédito y diversas soluciones de financiamiento digital, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento cuando la deuda supera la capacidad real de pago.

Casi 7 millones de argentinos quedaron afuera del sistema de crédito por el aumento de la mora

PERFIL también consultó con Banco Provincia, quienes reconocieron que el incremento de la mora atravesó a todo el sistema financiero y señalaron que el fenómeno está asociado al deterioro de la capacidad de pago de hogares y empresas. La entidad indicó que la situación resultó especialmente sensible entre personas de menores ingresos y jóvenes que acceden tempranamente al crédito, muchos de ellos sin empleo formal o ingresos estables.

Como respuesta a las preguntas de PERFIL, el banco aseguró que implementó una estrategia basada en prevención, intervención temprana y refinanciación.

Entre las herramientas disponibles se incluyen planes para mora temprana y avanzada, con mejoras en tasas y plazos de hasta 72 meses, además de condiciones preferenciales para personas con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. Durante el primer semestre de 2026 concretó 75.000 acuerdos de refinanciación por más de $281.000 millones.

El caso de los trabajadores de plataformas: cuando el préstamo depende del algoritmo

El panorama adquiere otra dimensión entre los trabajadores de aplicaciones. Belén D'Ambrosio, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación en Argentina (SiTraRepA), sostuvo que existen mecanismos de financiamiento que dependen del nivel de productividad determinado por los algoritmos de las plataformas y denunció que algunos préstamos presentan tasas que rondan el 260% anual, mientras que otros esquemas de financiamiento para la compra de motos pueden superar el 700%.

La empresa Gurpi ofrece financiamiento y leasing de vehículos (motos y autos) de hasta el 85% para trabajadores de aplicaciones de delivery y transporte; el repartidor paga un anticipo mínimo de $190.000 (sin tope) y el resto se financia en 52 cuotas semanales. La tasa varía del 120 al 140% de TNA según el modelo de la moto. "El motor de riesgo que creamos contempla la capacidad de pago de los repartidores, su esquema de cobro y el promedio de ingresos que tienen", señalaron desde la empresa.

Además, desde la compañía señalaron que para el otorgamiento del préstamo se evalúa la actividad del repartidor en la plataforma como viajes completados, recurrencia y categoría. "El resultado de todo este modelo se ve reflejado en una mora del 4%, porque desde el inicio nos enfocamos en que las reglas del juego sean accesibles y transparentes para ellos", destacaron de Gurpi.

Muchos trabajadores deben desempeñarse entre 10 y 14 horas diarias para sostener sus ingresos y cumplir con los compromisos financieros.

Por su parte, Belén D'Ambrosio afirmó: "Lo que vemos es que hay un modelo de esclavitud financiera". La dirigente sindical vinculó el endeudamiento con la informalidad laboral y la necesidad de extender las jornadas de trabajo para afrontar las cuotas. También señaló que muchos trabajadores deben desempeñarse entre 10 y 14 horas diarias para sostener sus ingresos y cumplir con los compromisos financieros asumidos.

Las distintas fuentes coinciden en un punto, aunque desde perspectivas diferentes: el crédito digital se consolidó como una puerta de acceso al financiamiento para millones de personas. La diferencia aparece al explicar por qué crece la morosidad.

Deudores Ya: denuncian que crece el endeudamiento entre los repartidores de aplicaciones

Mientras las plataformas destacan la utilización de modelos de evaluación cada vez más sofisticados y herramientas para acompañar a quienes enfrentan dificultades de pago, los especialistas vinculan el fenómeno con el contexto económico y el riesgo de sobreendeudamiento, por lo que la facilidad para obtener un préstamo puede transformarse rápidamente en una deuda difícil de abandonar.

GZ/lr