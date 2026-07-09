Los préstamos al consumo no despegan en un contexto de altísima morosidad

Mientras bajan las tasas de interés en un contexto de desinflación, los préstamos al consumo de los hogares caen, mientras la morosidad no para de crecer.

Los préstamos bancarios durante junio tuvieron un leve ascenso del 0,3% dentro del stock total en pesos dirigidos al sector privado, de acuerdo con el Informe Monetario del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Aquellos destinados al sector comercial, siguieron la tendencia iniciada en mayo y aumentaron 1,5% mensual en términos reales y ajustados por estacionalidad.

Alerta por el endeudamiento: la morosidad alcanza a casi seis millones de argentinos y amenaza con extenderse

Respecto a los préstamos con garantía real, el crédito hipotecario registró una expansión mensual de 1,2% en términos reales y ajustado por estacionalidad. En la comparación interanual, los préstamos para vivienda acumularon un crecimiento del orden del 63,1%, impulsado principalmente por las líneas ajustables por UVA.

Por su parte, los préstamos prendarios mostraron una caída de 0,4% real respecto al mes anterior, “profundizando la tendencia descendente que registran desde fines del año pasado. Como resultado, la variación interanual a precios constantes de esta línea se tornó negativa (-0,6% real s.e.)”, señala el reporte.

En cuanto a los préstamos al consumo, se contrajeron 0,8% mensual real, con bajas reales mensuales de 4,2% en las financiaciones con tarjeta y de 1,1% en los préstamos personales. Se trata de la octava caída consecutiva.

Morosidad por las nubes

Estos datos de caída de los préstamos se producen en un contexto donde la tasa de morosidad se multiplicó por más de cinco en menos de dos años, pasando del 2,5% en octubre de 2024 a 12,7% en mayo de 2026, de acuerdo con datos del BCRA.

Según el Instituto Argentina Grande, hay 5,8 millones de deudores morosos, de los cuales casi 2,4 millones se sumaron en el último año. El 27,8% de quienes tienen algún tipo de crédito, registran una línea o más, en mora.

“La irregularidad de pago es más alta en las cadenas de venta de electrodomésticos que en fintechs o bancos tradicionales. La mitad, $1 de cada $2 prestados para la compra en este tipo de locales, no es devuelto a tiempo por el deudor”, apuntan.

Para Hernán Letcher, director del CEPA, las deudas en el sistema financiero se incrementan desde noviembre y las del no financiero desde diciembre 2024. "Curiosamente, al mismo tiempo se agota el rebote de los salarios reales y comienzan a caer", añadió.

Para el economista, “los bancos cargan con parte de la responsabilidad, por mal manejo de riesgos de crédito, pero también el gobierno la chocó con el forzoso desplazamiento de la demanda de crédito al Sector Privado. En julio de 2025, cuando la mora ya venía subiendo durante más de 2 trimestres, liberó un pulmón enorme de liquidez ($10 billones) que los bancos tuvieron que salir a colocar en créditos. Cuando los mandaste a ‘laburar de bancos’ la morosidad ya era un problema, y el equipo económico además llevó a las tasas de interés a niveles reales altísimos”.

LM