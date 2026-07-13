La Ciudad refinanciará deudas de tarjetas y préstamos en mora: cuáles son los requisitos y beneficios

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un programa para que las familias porteñas puedan refinanciar deudas en mora de tarjetas de crédito y préstamos personales con una tasa fija y un plazo de devolución más amplio. La iniciativa, impulsada por la gestión de Jorge Macri tras la sanción de la Ley N° 6.959, estará disponible a partir del 3 de agosto a través del Banco Ciudad y de las entidades financieras que decidan adherirse.

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Según informó el Ejecutivo porteño, el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal busca brindar mejores condiciones de financiamiento a vecinos que atraviesan una situación de vulnerabilidad financiera, mediante un esquema que contempla una tasa de interés fija y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

Cómo funcionará el programa de refinanciación

De acuerdo con el comunicado oficial, las familias podrán refinanciar préstamos personales y deudas originadas por consumos con tarjetas de crédito registradas hasta el 1° de junio. Además, el Gobierno de la Ciudad precisó que el beneficio estará disponible durante un período de 60 días, que comenzará a regir el próximo 3 de agosto.

La normativa establece que la tasa fija de los nuevos créditos no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA), mientras que el plazo mínimo de devolución será de 24 meses. Las facilidades serán otorgadas por el Banco Ciudad y por las entidades financieras que decidan incorporarse al programa.

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Al presentar la medida, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo: "Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día". Además, agregó: "Esta fue una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable".

Quiénes podrán acceder y qué beneficios tendrán las entidades

En la misiva que emitieron desde el Gobierno porteño, se detalló los requisitos que deberán cumplir serán aquellas personas que quieran acceder al programa:

- Las deudas originadas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales deben ser otorgados exclusivamente por entidades financieras.

- Mora en situación 2 o 3 del Banco Central (entre 60 y 180 días de atraso).

- Ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos.

- Que los compromisos mensuales de deudas representen más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.

- Domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de 2 años.

El programa también establece una serie de exclusiones, limitando el acceso. En este caso, no podrán acceder:

- Quienes sean propietarios de más de un inmueble.

- Aquellos que posean vehículos con una antigüedad menor a cinco años —salvo aquellos destinados a actividades laborales debidamente acreditadas—.

- Las personas que sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro.

- Quienes tengan activos financieros que superen el monto total de la deuda reclamada o hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron las deudas.

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Por otra parte, la ley dispone que el Banco Ciudad instrumentará, a través de Ciudad Microempresas S.A.U., una línea específica de refinanciación destinada a emprendedores y trabajadores no registrados que mantengan obligaciones con esa entidad y registren atrasos de entre 60 y 180 días.

La adhesión al programa contempla además un beneficio fiscal otorgado por la Ciudad, que consiste en una reducción del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses percibidos por las refinanciaciones que se otorguen en el marco de esta iniciativa.

Por último, el Gobierno porteño informó que las entidades financieras interesadas en participar podrán adherirse al programa hasta el viernes 31 de julio. Asimismo, aclaró que los bancos que se incorporen podrán ofrecer condiciones de refinanciación aún más favorables que las establecidas por la Ley N° 6.959.

GZ