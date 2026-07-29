La NASA alista una cobertura multimedial en vivo para el eclipse solar total de agosto

La NASA confirmó oficialmente que llevará adelante una cobertura especial en directo para el eclipse solar total del 12 de agosto, un evento astronómico de gran escala que oscurecerá cielos clave del hemisferio norte. La transmisión oficial ofrecerá imágenes en tiempo real, comentarios de expertos y análisis científicos para audiencias globales a través de sus plataformas digitales.

El fenómeno podrá contemplarse en su franja máxima a lo largo de un recorrido que abarcará Groenlandia, Islandia y España, además de zonas marginales de Rusia y el extremo noreste de Portugal.

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Según el comunicado oficial de la NASA, el despliegue técnico incluirá emisiones en HD mediante NASA+, el canal de televisión institucional y diversas redes sociales. Esta iniciativa busca garantizar que millones de personas sin acceso geográfico directo puedan seguir cada fase del evento astronómico sin interrupciones.

La franja de totalidad iniciará en las regiones árticas de Groenlandia, avanzará sobre el Atlántico Norte y atravesará Islandia, donde la sombra lunar cubrirá importantes áreas habitadas incluyendo su capital. Posteriormente, la franja cruzará el territorio peninsular de España durante la tarde, convirtiendo a la península ibérica en el epicentro de observación europeo.

Para aquellos ubicados fuera de la zona de totalidad, el fenómeno se percibirá de forma parcial en vastas regiones de Europa, el norte de África y Norteamérica. La duración máxima de la fase total alcanzará aproximadamente dos minutos y catorce segundos cerca de las costas islandesas.

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El organismo espacial estadounidense desplegará telescopios de alta precisión e instrumental especializado en puntos estratégicos de la trayectoria de la sombra. Conforme a los datos publicados por la NASA, la emisión contará con la participación de astrónomos que explicarán en detalle la dinámica de la corona solar.

Asimismo, la agencia integrará en su cobertura datos captados por aeronaves de investigación y globos estratosféricos diseñados para medir variaciones térmicas y atmosféricas.

La entidad remarcó que nunca se debe mirar al Sol sin visores solares certificados ISO 12312-2, dado que los anteojos de sol convencionales no brindan la protección adecuada contra daños oculares severos.