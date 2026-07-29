Zelenski advirtió que Rusia podría lanzar un ataque masivo contra Ucrania esta noche

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió que existe una “alta probabilidad” de que Rusia realice un ataque masivo durante la noche contra territorio ucraniano y pidió a la población prestar atención a las alertas aéreas.

“Los rusos prepararon un ataque masivo hace varios días, y hay una alta probabilidad de que el ataque se produzca esta noche”, afirmó Zelenski en un mensaje publicado en sus redes sociales. Además, instó a los habitantes de todas las regiones del país a mantenerse en lugares seguros ante una posible ofensiva.

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La advertencia del mandatario ucraniano llegó luego de una reunión con el comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Anatoli Kryvonozhko, quien le presentó un informe sobre los movimientos detectados por los servicios militares.

Zelenski pidió más sistemas de defensa aérea a sus aliados

En paralelo a la alerta por un posible ataque ruso, Zelenski volvió a reclamar a sus socios internacionales el envío de más misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot.

“Esto concierne en primer lugar a Estados Unidos y a aquellos socios que tienen misiles Patriot y pueden proporcionarlos para apoyar nuestra defensa”, señaló el presidente ucraniano.

Según Kiev, estos sistemas son fundamentales para enfrentar los ataques con misiles balísticos rusos, como los modelos Iskander-M, Kinzhal y Zircon, debido a su capacidad para interceptar este tipo de proyectiles.

La escasez de misiles interceptores PAC-3 se convirtió en una de las principales preocupaciones de las autoridades ucranianas, que sostienen que la falta de munición limita la capacidad de respuesta frente a los ataques de Moscú.

El pedido de Ucrania a Estados Unidos por los misiles Patriot

El reclamo de Zelenski se produjo después de su reciente encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, donde ambos líderes analizaron alternativas para reforzar la defensa aérea ucraniana.

Durante esa reunión, se mencionó la posibilidad de que Ucrania pueda producir sus propios interceptores Patriot, una opción que permitiría reducir la dependencia del suministro extranjero.

Trump ya había expresado su disposición a autorizar a Kiev a fabricar estos misiles tierra-aire, en un contexto en el que Rusia intensificó sus ataques con drones y misiles contra distintas zonas de Ucrania.

Ucrania mantiene la alerta ante nuevos ataques rusos

Las autoridades ucranianas señalaron que Rusia viene utilizando una combinación de drones de ataque, misiles de crucero y misiles balísticos para dificultar la respuesta de los sistemas de defensa.

Ante la posibilidad de una nueva ofensiva, Zelenski pidió a los ciudadanos no ignorar las alarmas aéreas y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad.

“Cada uno de los socios sabe lo que se necesita y comprende claramente las consecuencias de la demora”, afirmó el mandatario, al insistir en que el apoyo internacional es clave para proteger a la población civil y la infraestructura crítica del país.

LB/MSS