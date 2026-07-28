La investigación judicial que terminó con la detención de una expolicía bonaerense permitió reconstruir el mecanismo con el que una organización captaba argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. Según la Justicia, detrás de la promesa de un trabajo bien remunerado existía una maniobra de presunta trata de personas que comenzaba con ofertas engañosas y culminaba con víctimas inmersas en el conflicto armado.

De acuerdo con la causa que impulsan la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el grupo buscaba especialmente ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad, perfiles valorados por sus conocimientos en el manejo de armas. La captación se realizaba principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La propuesta prometía incorporarse al ejército ucraniano por un período de entre seis meses y tres años, con salarios cercanos a los 3.000 dólares mensuales. Sin embargo, se cree que las verdaderas condiciones del trabajo eran ocultadas a quienes buscaban participar, ya que se les aseguraba que, por razones de seguridad, no podían conocer los detalles del contrato antes de viajar.

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Como parte de la maniobra, los aspirantes recibían documentación redactada en idioma ucraniano, en la que figuraban tareas vinculadas a la reconstrucción de infraestructura y otras actividades civiles, sin hacer referencia a operaciones militares. Tampoco llegaban a firmar un contrato que garantizara el salario prometido.

En esa línea, la presunta organización también preparaba a quienes iban a viajar para superar los controles migratorios. Según la investigación, les daban instrucciones sobre qué responder si eran interrogados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); donde debían expresar que viajaban para desempeñarse como obreros de la construcción y ocultar cualquier referencia a actividades bélicas.

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