El Niño mantendrá al río Uruguay en aguas altas hasta fines de octubre advirtió el Instituto Nacional del Agua

El fenómeno climático El Niño continúa ejerciendo una marcada influencia sobre la cuenca del Plata, manteniendo al río Uruguay en una condición crítica de aguas altas que se extenderá hasta fines de octubre. Según los últimos monitoreos del Instituto Nacional del Agua (INA), se registrarán niveles elevados de caudal de forma persistente durante las próximas semanas y los especialistas en hidrología advirtieron que “el sistema se encuentra altamente reactivo”.

En la cuenca del sistema hídrico internacional de América del Sur, las precipitaciones acumuladas durante los últimos meses superaron con creces las medidas históricas. Dicho excedente provocó repuntes sucesivos que impiden que el río recupere sus niveles medios habituales.

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Referente del INA: “El comportamiento del río Uruguay mantendrá una dinámica de repuntes continuos”

El ingeniero y referente del INA, Juan Borus, analizó que “el comportamiento del río Uruguay mantendrá una dinámica de repuntes continuos. Estamos ante un escenario donde la variabilidad climática exige previsión permanente por parte de los municipios costeros, ya que las aguas altas continuarán manifestándose con fluctuaciones importantes hasta entrada la primavera”.

El Niño mantendrá al río Uruguay en aguas altas hasta fines de octubre

Las declaraciones del experto confirman que la tendencia no contempla un descenso rápido ni definitivo en el corto plazo. Por el contrario, la variabilidad será la regla general, alternando breves períodos de estabilización con nuevos repuntes a medida que se registren los pasajes de frentes fríos y sistemas de baja presión característicos de la estación.

Al no haber margen para la absorción natural en los suelos, cualquier evento meteorológico moderado sobre el sur de Brasil o el noreste argentino se traduce de forma casi inmediata en un incremento del caudal.

La presencia de El Niño Oscilación del Sur (ENOS) ha alterado sustancialmente el régimen de lluvias en América del Sur. En la cuenca del río Uruguay, las precipitaciones acumuladas durante los últimos meses superaron con creces las medias históricas. Este excedente hídrico provocó repuntes sucesivos que impiden que el río recupere sus niveles medios habituales.

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Las represas hidroeléctricas de la región, como Salto Grande, mantienen un seguimiento exhaustivo y maniobras de laminación para amortiguar los picos de crecida, aunque la magnitud de los aportes entrantes limita el margen de maniobra.

La prolongación de la condición de aguas altas en el río Uruguay tiene consecuencias directas en la infraestructura costera, la actividad agropecuaria y la vida cotidiana de las comunidades ribereñas:

- Poblaciones costeras: ciudades como Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Santo Tomé mantienen activos sus protocolos de emergencia civil. El riesgo de anegamientos urbanos en zonas bajas sigue siendo elevado

- Sector productivo y ganadería: los productores ganaderos de islas y zonas anegables han debido reprogramar la evacuación de hacienda hacia campos altos, afrontando mayores costos logísticos y operativos

- Navegación y puertos: la navegación comercial y deportiva se ve condicionada por las fuertes corrientes, la presencia de camalotales y la flotación de restos de poda o troncos arrastrados por las corrientes

El Niño: Advertencia por aguas altas en el río Uruguay las próximas semanas

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El Instituto Nacional del Agua recomendó a las autoridades locales, defensas civiles y a la población en general mantenerse informados mediante los partes hídricos diarios.

Si bien la situación está siendo monitoreada constantemente por los organismos técnicos, se insta a las autoridades a anticipar posibles contingencias operativas durante todo el periodo crítico que se extenderá hasta el décimo mes del 2026.

PM/fl