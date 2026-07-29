La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitan este miércoles 29 de julio bajo un marcado ambiente invernal, caracterizado por abundante nubosidad y temperaturas moderadamente bajas que dominarán la jornada de punta a punta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no mantiene vigentes alertas por fenómenos severos para la región capitalina, descartando precipitaciones significativas durante todo el día y garantizando estabilidad para los desplazamientos urbanos.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 29 de julio

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se ubica en los 9°C, combinada con una humedad relativa cercana al 90%. Los vientos circulan moderados desde el sector sureste a velocidades de entre 15 y 18 km/h.

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Clima miércoles 29 de julio

En el transcurso de la tarde, el termómetro alcanzará la temperatura máxima de 13°C en la Capital Federal, ofreciendo un pico térmico acotado pero sin sensaciones térmicas extremas debido al paulatino cambio del viento hacia el sector este.

Por su parte, el Conurbano bonaerense registra variaciones locales donde las áreas más alejadas del Río de la Plata, como el cordón oeste y sur, muestran valores matutinos cercanos a los 7°C. Hacia la noche, el ambiente se mantendrá frío y con cobertura nubosa plena.

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La sensación térmica se alineará muy de cerca con los registros del termómetro, al tiempo que la visibilidad permanecerá óptima a unos 10 kilómetros, sin presencia de nieblas densas que compliquen la circulación vehicular.

Alertas y clima en el resto de Argentina

A nivel nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN emitió un alerta amarilla por tormentas que afecta al norte de la provincia de Entre Ríos, el este de la provincia de Corrientes y la totalidad de la provincia de Misiones.

Alerta amarilla por tormentas

Dichas áreas del noreste argentino enfrentarán tormentas aisladas de variada intensidad, con posibilidad de ráfagas intensas que podrían rozar los 90 km/h, caída de granizo y valores acumulados de agua de entre 25 y 40 milímetros.

En el extremo sur, rige un alerta amarilla por frío extremo para la totalidad de la provincia de Chubut, donde las marcas térmicas congelantes sostendrán consecuencias leves a moderadas en la salud de la población.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El escenario meteorológico en la región central mantendrá una paulatina recuperación de las marcas térmicas durante el jueves 30 de julio, con una mínima estimada en 11°C y una máxima que trepará hasta los 15°C bajo cielo parcialmente nublado.

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El punto de quiebre en las condiciones atmosféricas llegará hacia la noche del viernes 31 de julio, cuando la rotación de los vientos y el ingreso de humedad habiliten el retorno de las lluvias al AMBA, extendiendo la inestabilidad con valores térmicos de entre 13°C y 17°C.

El primer fin de semana de agosto se perfila con ambiente húmedo, precipitaciones de variada intensidad durante el sábado y un posterior descenso térmico para el domingo a medida que se desplace el frente inestable.