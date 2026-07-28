Raúl Timerman advirtió en "QR!" que "el arrepentimiento del voto a Milei nunca estuvo tan alto"

En el programa “QR!” de Canal E, el consultor político Raúl Timerman analizó la actualidad del gobierno de Javier Milei y sostuvo que el oficialismo atraviesa un momento de desgaste marcado por la distancia entre el discurso económico del Ejecutivo y la situación cotidiana de muchas familias.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Timerman aseguró que “el arrepentimiento del voto a Milei nunca estuvo tan alto” y explicó que el principal problema para el Gobierno no está solamente en los indicadores económicos, sino en cómo esos resultados son percibidos por los ciudadanos.

Diego Guelar: "El tema de Milei fue primera tapa de todos los diarios en Brasil"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según los datos presentados en el programa, el nivel de arrepentimiento entre quienes votaron a Milei alcanzó el 33,1%, el registro más elevado desde el inicio de su gestión. Para el analista, esta caída tiene características diferentes a la crisis generada por otros episodios políticos del Gobierno.

“Con Adorni había caído hasta 30 días. Lo de Adorni era mantener a alguien públicamente cuestionado como corrupto y aceptado por gran parte del electorado”, explicó Timerman. En cambio, consideró que la actual caída responde a un factor más profundo: la comparación entre los logros económicos que comunica el Gobierno y la realidad económica de los hogares.

La economía familiar, el principal desafío para Milei

Timerman señaló que, según los relevamientos analizados, las principales preocupaciones económicas de los argentinos están concentradas en tres temas: desempleo (20,3%), bajos salarios (19,8%) y pobreza (19,1%).

“Hay una confrontación del discurso del Gobierno con la realidad personal”, sostuvo el consultor, y agregó que muchas personas sienten que los anuncios oficiales sobre inflación, déficit fiscal y estabilidad cambiaria no se reflejan en su situación diaria.

En ese sentido, remarcó que la inflación dejó de ser la principal preocupación para una parte importante de la sociedad. Según los datos mencionados en el programa, solo 8,5% de los encuestados ubicó a la inflación como el principal problema económico.

Milei conserva una base electoral, pero enfrenta un nuevo escenario

A pesar del desgaste, Timerman afirmó que Milei mantiene un nivel competitivo de cara a una eventual reelección. “Hoy por hoy el Gobierno está para perder la elección, pero no tiene contra quién perder”, analizó.

El consultor explicó que el escenario electoral todavía es incierto porque la oposición no tiene definido un candidato fuerte. En una medición mencionada durante el programa, un candidato peronista opositor reuniría una mayor intención de voto potencial que Milei, aunque la falta de una figura consolidada dificulta proyectar una competencia real.

Entre las figuras que aparecen en las preferencias de los encuestados, Timerman mencionó que Javier Milei concentra 26 puntos sobre quién les gustaría que sea presidente, seguido por Axel Kicillof con 20 puntos y Cristina Kirchner con 11 puntos.

El estilo confrontativo de Milei y el desafío hacia 2027

Consultado sobre si la estrategia comunicacional que llevó a Milei a la Presidencia mantiene vigencia, Timerman sostuvo que el discurso contra “la casta” perdió parte de su efecto inicial.

“Eso ya no sirve más”, afirmó, al considerar que la comunicación agresiva del mandatario funcionó en 2023 porque conectaba con un rechazo hacia la política tradicional, pero que ahora debe enfrentar la evaluación de una gestión concreta.

Además, analizó la postura internacional del Presidente y su conflicto con Brasil tras sus críticas a Lula da Silva. Para Timerman, Milei sostiene una visión en la que privilegia las relaciones personales con líderes como Donald Trump por encima de la diplomacia tradicional.

La oposición y la disputa por el segundo lugar

De cara a las próximas elecciones, Timerman planteó que el resultado dependerá en gran medida de cómo se configure la oposición. Según explicó, el peronismo tiene como principal fortaleza la unidad, pero si concurre dividido podría abrir espacio para otros candidatos.

“Si el peronismo va separado, hay lugar para todos”, sostuvo.

La gira de Milei terminó en tribunales, el partido de Lula lo denunció por injerencia electoral

En ese escenario mencionó nombres que podrían intentar ocupar un lugar alternativo al oficialismo, como Jorge Brito, Daniel Hadad, Dante Gebel o Carlos Melconian, aunque aclaró que todavía es temprano para evaluar sus posibilidades.

Para Timerman, la clave estará en la construcción del escenario electoral: “Es imposible saber cuál va a ser el resultado de una elección cuando no hay elecciones”.

LB