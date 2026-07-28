La gira de Milei terminó en tribunales, el partido de Lula lo denunció por injerencia electoral

La catarata de insultos en San Pablo no quedó solo en los micrófonos: sino que aterrizó de lleno en los tribunales brasileños. Lo que la Casa Rosada intentó vender como un simple viaje de agenda ideológica, en Brasil cayó pésimo y fue visto como una “metida de pata” inaceptable. Después de que Javier Milei le dijera de todo a Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT) fue directo a la Justicia electoral y lo denunció formalmente por meterse sin invitación en la campaña presidencial de octubre.

La movida legal arrancó este lunes. El PT, empujado por sus aliados del Partido Verde y el PCdoB, le tocó la puerta a la Fiscalía General de la República. ¿Qué exigen? Que se investigue de urgencia si la aparición de Milei en el acto del Partido Liberal (donde bancó la candidatura de Flávio Bolsonaro) funcionó como una "injerencia externa indebida" que termina rompiendo las reglas del juego entre los candidatos.

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En los papeles, la alianza de Lula aclaró que no busca embarrar la elección de antemano, pero exigió mirar de cerca quién puso el dinero para el evento. El objetivo de fondo es descubrir si se usaron estructuras del Estado (de allá o de acá) para armar una movida puramente electoral. Para justificar el reclamo, el oficialismo argumentó que "la soberanía nacional garantiza que la voluntad popular permanezca libre de influencias institucionales externas".

La gota que rebalsó el vaso fue el discurso de Milei, un rato después de recibir una medalla de la gobernación. Arriba del escenario, el líder de La Libertad Avanza calificó a Lula de "ladrón", lo acusó de quebrar a Brasil por culpa del socialismo y disparó contra la Corte Suprema de allá. Lejos de bajar un cambio, el domingo pisó el acelerador en La Rural de Buenos Aires y apuntó contra el gobierno brasileño por supuestas campañas sucias en las redes.

El escándalo escaló tan rápido que la cancillería de Brasil llamó a su embajador en Buenos Aires, dejando la relación pendiendo de un hilo. Sin embargo, en el barro de las redes sociales, el PT eligió reírse para no llorar. A través de sus cuentas, el partido bromeó sobre la táctica bolsonarista y bautizó a Milei como "Javier Manos de Tijera", asegurando que cada vez que el candidato opositor se saca una foto con la ultraderecha, su imagen se hunde un poco más.

Así, el Gobierno argentino tuvo que salir a apagar el incendio. El vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó bajarle el precio al conflicto y aseguró que la bronca es pura y exclusivamente política. "No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos", subrayó el funcionario.

Lula rompió el silencio tras las críticas de Milei y lo ninguneó: “¿Quién es ese tipo?”

El frente interno: la factura del avión y más denuncias

Pero el dolor de cabeza judicial de Milei no termina en Brasil. El viaje a San Pablo también hizo ruido de este lado de la frontera, donde un par de abogados locales hicieron una denuncia penal para revisar a fondo los tickets. La sospecha central es clara: quieren saber si hubo un desvío de los recursos del Estado para bancar una excursión de turismo partidario.

Los abogados José Magioncalda (de la fundación Apolo) y Juan Martín Fazio (Reset Republicano) fueron los encargados de llevar los papeles a tribunales. En su escrito, los letrados pidieron que la Justicia investigue si usar el avión presidencial y la plata de los impuestos para trasladar a la comitiva fue un delito, sobre todo teniendo en cuenta que Milei no cruzó ni media palabra oficial con el gobierno federal brasileño.

En absoluta sintonía con el reclamo del PT, los denunciantes locales también advirtieron sobre el costo geopolítico de la movida. Según el escrito que llegó a los tribunales argentinos, utilizar la investidura presidencial y la plata del Estado para viajar a otro país con el único fin de hacer campaña por un opositor e insultar al mandatario local, representa un acto de injerencia que cruza todos los límites diplomáticos.

TC/MSS