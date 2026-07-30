¿Pueden las personas presas salir en un programa de streaming? En Mendoza, no: desde 2023 está prohibido usar celulares en los penales. Cinco internos de una cárcel salieron en vivo y lo pagaron caro: les quitaron sus teléfonos, los sumariaron y los trasladaron a otro complejo con controles más duros.

El caso se conoció cuando el streamer Valentino Melo subió a sus redes sociales un extracto de la charla que mantuvo con varios presos. En la conversación, ellos mismos decían que estaban saliendo en vivo desde la cárcel de San Felipe..

La transmisión se realizó mediante la aplicación OmeTV, una plataforma que conecta de forma aleatoria a usuarios de distintas partes del mundo por videollamada. Melo, un streamer de Berazategui, provincia de Buenos Aires, preguntó a los jóvenes si estaban en España. Ellos respondieron "No, somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe, en Mendoza, pa".

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Tras la viralización del video, las autoridades provinciales iniciaron una investigación interna que concluyó en una requisa sorpresa en el Módulo 8B de la cárcel, donde estaban alojados los presos que salieron en el streaming. Los agentes del Servicio Penitenciario de Mendoza secuestraron los teléfonos de los cinco involucrados.

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Este miércoles, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, María Mercedes Rus, anunció a través de un hilo en su cuenta de X que los internos involucrados habían sido trasladados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP) del Complejo Penitenciario Almafuerte I, en Cacheuta, "donde rige un régimen estricto de control".

“No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario. Eso supone controles, requisas, sanciones y decisiones”, aseguró la funcionaria.

En sus posteos, la ministra destacó que desde diciembre de 2023 se implementó un nuevo sistema de controles para evitar el uso de celulares en los complejos penales.

El Complejo Penitenciario Almafuerte I, en Cacheuta, tiene un pabellón de máxima seguridad y cuatro de seguridad media.