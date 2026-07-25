Mendoza activó un operativo para liberar más de 1500 camiones varados por el cierre del Paso Cristo Redentor

El Gobierno de Mendoza está organizando un operativo especial para liberar a los más de 1.500 camiones de carga que todavía están varados por el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, afectado desde hace 10 días por un fuerte temporal de nieve en la cordillera.

De acuerdo al último relevamiento oficial, estos vehículos se encuentran ubicados en diferentes puntos del corredor: cerca de 900 en paradores entre Eloy Guerrero y La Paz; 580 en la alta montaña (Uspallata, ACI y estaciones de servicio) y 70 en Red Mercosur.

Paso cristo redentor - Frontera Chile

El operativo especial, que fue desarrollado para interrupciones mayores a 72 horas, intenta evitar que colapse la Ruta Nacional 7 cuando las condiciones meteorológicas finalmente permitan volver a abrir el tradicional paso fronterizo. El esquema implementa una salida escalonada de los camiones retenidos en Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI), estaciones de servicio y playas de estacionamiento de Mendoza.

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Las autoridades locales también dispusieron que los transportistas con base en Mendoza sigan en las instalaciones de sus compañías con el objetivo de liberar espacios para los camiones de tránsito internacional.

Según la planificación oficial, incluso cuando el Paso Cristo Redentor vuelva a quedar habilitado, la normalización del tránsito demandaría entre 5 y 6 días por la cantidad de vehículos y las restricciones de circulación que impone la temporada invernal en la alta montaña.

Es importante recordar que el cierre del principal corredor por tierra entre nuestro país y Chile comenzó el pasado 18 de julio como consecuencia de las fuertes nevadas sobre la cordillera.

Camiones varados en el Cristo Redentor

Los rescatados por el temporal de nieve en la alta montaña mendocina el pasado 19 de julio

Un temporal de nieve que acumuló más de 3 metros de altura obligó a realizar, el pasado 19 de julio, un operativo de emergencia que logró rescatar a 30 personas atrapadas en plena cordillera de los Andes.

Todo comenzó cuando personal del Escuadrón 27 “Uspallata” y el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional fueron advertidos sobre la presencia de personas damnificadas en el sector cordillerano de la Ruta Nacional Nº 7.

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Frente a esta emergencia, los funcionarios realizaron un operativo de rescate usando un vehículo técnico especializado Hägglunds de tracción oruga doble. Todos los damnificados fueron encontrados y evacuados hacia la localidad de Uspallata para garantizar su seguridad física y darles asistencia médica preventiva.

HM