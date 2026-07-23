El Gobierno de Mendoza puso en marcha Modo Testigo, un programa que permitirá a los ciudadanos enviar fotografías y videos de situaciones de riesgo vial para que sean analizados por las autoridades. Aunque la herramienta busca ampliar la participación ciudadana en las políticas de prevención y educación vial, en su primera etapa no habilitará sanciones automáticas contra los infractores.

Su iniciativa fue reglamentada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de Mendoza y forma parte de la aplicación de la Ley Provincial 9701, que incorporó modificaciones a la Ley de Tránsito 9024 con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y prevención.

Al momento, el sistema comenzó a funcionar con la habilitación de un canal oficial de WhatsApp, donde los ciudadanos podrán enviar registros audiovisuales de conductas consideradas peligrosas en calles y rutas de la provincia.

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Los ciudadanos podrán enviar fotos y videos al 261 5559592, disponible las 24 horas

En esta primera etapa, el material podrá enviarse a través del canal oficial de WhatsApp 261 5559592, disponible las 24 horas. Los registros serán recibidos por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, cuyos equipos técnicos analizarán las imágenes y videos para determinar si cumplen con los requisitos establecidos.

Los agentes de tránsito de Mendoza suman una nueva herramienta de control

En el Ejecutivo provincial aclararon que, por ahora, las fotografías y videos enviados por los ciudadanos no generarán multas ni sanciones, sino que serán utilizados con fines preventivos, educativos y de concientización vial. Los contenidos que sean seleccionados podrán ser difundidos preservando la identidad de las personas involucradas.

Sí, al momento del envío, los ciudadanos deberán aportar sus datos personales, como nombre, apellido y correo electrónico. Esa información será resguardada de acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos personales.

A través de Modo Testigo, los mendocinos podrán enviar material relacionado con diferentes conductas de riesgo vial, entre ellas: maniobras peligrosas, uso del teléfono celular mientras se conduce, falta de utilización del cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas y circulación incorrecta u otras infracciones contempladas por la normativa vigente dentro del territorio de la provincia de Mendoza.

La segunda etapa: integración con Mendoza × Mí

El Gobierno provincial prevé una segunda etapa de implementación, que incorporará Modo Testigo a la aplicación Mendoza × Mí y permitiría sumar herramientas tecnológicas para validar la información recibida.

Se trata de una nueva versión que incorporará mecanismos capaces de verificar datos asociados a los registros, como ubicación, fecha, hora y otros metadatos, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y la calidad de los reportes.

A partir de lo que explicó el Ministerio de Seguridad y Justicia, la integración tecnológica permitirá avanzar hacia un sistema con mayores herramientas de análisis y control.

Una infracción vial en Mendoza

MV/fl