Racismo: impulsan el juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos sobre la Selección de Francia

Aunque el Mundial 2026 ya quedó atrás, algunas de las polémicas que dejó continúan generando consecuencias en la política argentina. La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quedó en el centro de un nuevo conflicto institucional luego de que un grupo de dirigentes radicales impulsara un pedido de juicio político para removerla de su cargo por las declaraciones que realizó contra la selección de Francia durante la Copa del Mundo.

La presentación sostiene que la funcionaria incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”, al entender que sus expresiones afectaron la imagen institucional de Mendoza y provocaron un conflicto político y diplomático que terminó involucrando al propio gobierno provincial.

Hebe Casado insiste: ahora compartió un posteo de Javier Negre sobre el origen de los jugadores de la selección de Francia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los dichos de Hebe Casado sobre la selección de Francia

La controversia se originó durante los octavos de final del Mundial, cuando Francia enfrentó a Paraguay. Mientras se disputaba el encuentro, Casado publicó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se viralizó y despertó una fuerte ola de cuestionamientos. “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”, escribió la vicegobernadora, en una referencia que fue interpretada por distintos sectores como discriminatoria y racista.

Organizaciones, dirigentes políticos y usuarios de redes sociales cuestionaron el contenido del mensaje y reclamaron explicaciones. El episodio incluso trascendió las fronteras nacionales y llegó hasta la representación diplomática francesa en Argentina.

Frente a la magnitud que tomó la polémica, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, decidió intervenir personalmente para intentar desactivar el conflicto. El mandatario envió una carta al embajador de Francia en Argentina con el objetivo de expresar la posición oficial del Gobierno provincial y evitar que el episodio deteriorara las relaciones institucionales.

Además, Cornejo tomó distancia públicamente de los dichos de su vicegobernadora y los calificó como “de carácter discriminatorio”, marcando una diferencia respecto de la postura adoptada por Casado y dejando en claro que las expresiones habían sido realizadas a título personal.

Hebe Casado: “San Rafael tiene una gestión donde no se propone absolutamente nada para el crecimiento y el desarrollo”

Juicio político contra Hebe Casado: quiénes impulsan la destitución

Dirigentes históricos de la Unión Cívica Radical resolvieron avanzar con un pedido formal de juicio político. La iniciativa fue presentada por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, acompañado por el exdiputado nacional Fernando Armagnague y otros referentes del radicalismo mendocino.

En el escrito, fundamentado en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza, los impulsores sostienen que las publicaciones de Casado provocaron un daño institucional que excede una opinión personal. Según argumentan, sus manifestaciones “desprestigian la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”, motivo por el cual consideran que corresponde iniciar el procedimiento para evaluar su continuidad en el cargo.

El conflicto también tuvo consecuencias en el plano internacional. La embajada de Francia en Argentina manifestó públicamente su rechazo a las expresiones de la vicegobernadora y resolvió declararla persona non grata, una decisión que profundizó la tensión diplomática y obligó al Ejecutivo provincial a brindar explicaciones ante las autoridades francesas.

Francia declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza por un posteo sobre su selección

Casado rechazó las acusaciones: "Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”

Pese a las críticas, Casado rechazó haber incurrido en un acto discriminatorio y defendió sus declaraciones. “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”, respondió cuando fue consultada sobre la controversia.

La dirigente también atribuyó la repercusión del episodio al “correctismo político” y al “wokismo”, al tiempo que insistió en que sus publicaciones formaban parte del tradicional folclore futbolero y no tenían una intención discriminatoria.

Cómo sigue el pedido de juicio político contra Hebe Casado

Mientras el debate político seguía creciendo, el caso también desembarcó en la Justicia. El abogado Alfredo Guevara promovió una denuncia por presunta violación de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios. La causa comenzó tramitándose en la Justicia provincial, aunque posteriormente fue remitida al fuero federal para continuar con la investigación.

Legisladores del Partido Justicialista presentaron distintos proyectos en la Legislatura mendocina para expresar el repudio institucional a las declaraciones de la vicegobernadora, sumando un nuevo frente político para la funcionaria.

El pedido de juicio político deberá atravesar ahora el procedimiento previsto por la Constitución provincial. La presentación fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, André Lombardi, donde deberá definirse, en una primera instancia, si existe mérito suficiente para avanzar con la acusación.

Escándalo: Mbappé destrozó a una senadora paraguaya tras sufrir un feroz ataque racista

En caso de obtener el respaldo necesario, el expediente pasará al Senado provincial, que será el encargado de llevar adelante el juzgamiento. Tanto la aprobación de la acusación como una eventual destitución requieren el voto favorable de una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.

El escenario político aparece complejo para quienes impulsan la remoción. La composición actual de la Legislatura, con predominio del oficialismo, hace que las posibilidades de que el proceso concluya con la destitución de Casado sean reducidas. Aun así, el avance del pedido mantiene abierta una discusión institucional que trasciende el futuro político de la vicegobernadora.

CS

LT