El Gobierno designó a Guillermo Toranzos Torino como nuevo subsecretario de Proyectos Estratégicos

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Guillermo Nicanor Toranzos Torino como nuevo subsecretario de Proyectos Estratégicos, un cargo que funcionará dentro de la estructura de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 647/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La incorporación del funcionario forma parte de la reorganización impulsada por el Ejecutivo tras los cambios realizados en la conducción de la Jefatura de Gabinete. En ese esquema, Toranzos Torino responderá al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, quien quedó al frente del área luego de la reestructuración administrativa implementada por el Gobierno.

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La nueva Subsecretaría de Proyectos Estratégicos fue creada con el objetivo de coordinar y supervisar los asuntos considerados prioritarios para el desarrollo de la gestión nacional. Entre sus principales funciones estarán el seguimiento de políticas estratégicas, la elaboración de diagnósticos para la planificación gubernamental y la articulación con distintos organismos del Estado para impulsar programas y proyectos de interés para el Poder Ejecutivo.

Además, el área tendrá un rol activo en el análisis de escenarios internacionales, con la misión de detectar oportunidades para fortalecer la inserción del país en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales. También deberá asistir a la Vicejefatura de Gabinete en la elaboración de estrategias vinculadas con organismos internacionales y colaborar en la organización de cumbres, viajes oficiales y actividades institucionales del jefe de Gabinete.

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Quién es Guillermo Toranzos Torino

Toranzos Torino cuenta con una extensa trayectoria en los sectores público y privado. Es doctor y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee especializaciones en administración estratégica, marketing y finanzas. A lo largo de su carrera se desempeñó como docente universitario, investigador y consultor en diferentes organismos nacionales e internacionales.

Dentro de la administración pública integró equipos vinculados al comercio exterior y las negociaciones internacionales. Fue experto argentino en mecanismos de solución de controversias del Mercosur, director ejecutivo del Common Fund for Commodities (UNCTAD), coordinador de la Subsecretaría de Comercio Exterior y responsable de la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones.

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También trabajó como consultor para organismos como la FAO, el Banco Mundial y el BID-INTAL, además de desempeñarse como jefe de Economistas del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina y de la Oficina de Economía Forestal Nacional. En el ámbito académico dictó clases de posgrado y maestría en distintas universidades del país y dirigió la Maestría en Agronegocios de la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

Su trayectoria incluye además el reconocimiento de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria por sus aportes a la economía agropecuaria y, en 2018, recibió una distinción de la Academia de Ciencias Empresarias por el libro Argentina ¿puede SER? Experiencias y estrategias para el desarrollo sostenible.

CS/ff