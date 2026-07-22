Milei oficializó 33 cargos en la Justicia: uno de los nombrados es el exsecretario de Lijo que tendrá causas sobre la AFA e Insaurralde

El Gobierno oficializó este miércoles una amplia serie de designaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público. A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designaron seis nuevos funcionarios para el Ministerio Público, 12 jueces, seis conjueces y nueve vocales de distintas cámaras federales y nacionales en diferentes jurisdicciones del país.

Entre los nombramientos sobresale el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, un tribunal de relevancia estratégica que tiene bajo su órbita la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y su expareja Jesica Cirio.

Rodríguez Ponte se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y defendió recientemente su postulación durante las audiencias públicas realizadas en el Senado. El juzgado que encabezará también interviene en causas vinculadas con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el complejo penitenciario federal de esa localidad y el expediente que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la AFA y la financiera Sur Finanzas, en la que está imputado el empresario Ariel Vallejo, señalado en la pesquisa por sus presuntos vínculos con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

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Doce nuevos jueces para distintas jurisdicciones

El Poder Ejecutivo designó 12 jueces, seis de ellos para la Capital Federal, uno para San Martín, uno para Lomas de Zamora, dos para Tucumán, uno para Posadas y uno para San Juan, mientras que además nombró a seis conjueces y nueve vocales. Los nombramientos corresponden a:

Capital Federal

Juan Carlos Riccardini , juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9.

, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9. Pedro Manuel Crespo , juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 28.

, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 28. Paula Vanesa Romeo , jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18.

, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18. Mariano Adolfo Klumpp , juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9.

, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9. María Gabriela Janeiro , jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5.

, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5. José Ignacio Polizza, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 14.

Provincia de Buenos Aires

Bernardo María Rodríguez Palma , juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín.

, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín. Juan Tomás Rodríguez Ponte, juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Lomas de Zamora.

Interior del país

Ángel Roger Luna Roldán , juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Pablo Roberto Toledo , juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Ruth María Ponce de León , jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones. Leopoldo Jorge Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de San Juan, designado por un período de cinco años a partir del 26 de agosto de 2026.

En tanto, los que fueron nombrados conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba son los doctores Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y la doctora Andrea Cristina Di Gregorio.

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También fueron designados nueve vocales

En otros decretos publicados este miércoles, el Ejecutivo nombró nueve vocales para distintas cámaras nacionales y federales. Los nuevos integrantes son:

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Diego Fernando Manauta , Sala V.

, Sala V. María Claudia Jueguen , Sala X.

, Sala X. Diego Javier Tula , Sala II.

, Sala II. Javier Jorge Cosentino , Sala C.

, Sala C. Claudio Fabián Loguarro , Sala III.

, Sala III. Marina Edith Pisacco, Sala VI.

Cámaras Federales del interior

Santiago José Martín , Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata.

, Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata. Santiago French , Cámara Nacional de Apelaciones de Salta, Sala I.

, Cámara Nacional de Apelaciones de Salta, Sala I. María Virginia Ise, Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

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Seis nuevas designaciones en el Ministerio Público

En el Ministerio Público fueron designadas dos defensoras públicas y cuatro fiscales federales para cubrir cargos en la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias.

Las nuevas autoridades son:

Amanda Espino , como Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 7.

, como Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 7. María Laura Irastoza , como Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

, como Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro. Patricio Nicolás Sabadini , como Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

, como Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco. Fernando Gabriel Alcaraz , como Fiscal Federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

, como Fiscal Federal de la Unidad Fiscal Mendoza. Hugo Daniel Froy , como Fiscal Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

, como Fiscal Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes. Juan Marcelo Burella Acevedo, como Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

RM/LT