La vicegobernadora Casado se salvó del juicio político por sus polémicos comentarios contra la Selección francesa

La Cámara de Diputados de Mendoza no aceptó este miércoles 22 de julio el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado, quien había provocado un conflicto diplomático con Francia por sus burlas hacia la selección del país europeo durante el último mundial de fútbol.

Racismo: impulsan el juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos sobre la Selección de Francia

Durante la votación hubo 11 votos a favor del proyecto y 33 en contra, por lo que la acusación se desestimó. Según la Agencia Noticias Argentina (NA), los sufragios de Cambia Mendoza fueron esenciales para que la mandataria se salvara del juicio político impulsado, como indicó PERFIL ayer, por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, el exdiputado nacional Fernando Armagnague y otras importantes figuras del radicalismo provincial.

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En el escrito, que se basa en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza, se afirmaba que las publicaciones de Casado provocaron un daño institucional que supera una opinión personal, desprestigiando "la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”, motivo por el cual pedían evaluar su continuidad en el cargo

La vicegobernadora Hebe Casado

Cómo empezó todo la polémica de Hebe Casado

Hebe Casado se burló de la eliminación de Francia en el Mundial 2026 en “su día”, haciendo una referencia irónica al 14 de julio, fecha que conmemora la Toma de la Bastilla.

“¡Felicitaciones España! Que pena por Francia, que fue eliminado en su día”, escribió la vicegobernadora en su oficial cuenta de X, tras la derrota de la escuadra gala por 2-0 en la semifinal realizada en Houston.

Luego, redobló la apuesta y escribió otro polémico posteo con la frase “ya no será segundo Francia…”, recordando lo ocurrido en la final de Qatar 2022, cuando el equipo europeo fue derrotado por Argentina, quien, de la mano de Lionel Messi, se alzó con el triunfo.

La vicegobernadora de Mendoza volvió a burlarse de la selección de Francia tras su derrota frente a España

La funcionaria publicó estos mensajes pocos días después de que la embajada francesa la declarara persona “no grata” por sus comentarios tras la victoria del conjunto galo frente a Paraguay. En esa ocasión, comentó: “Un equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.

Cuando un cibernauta le respondió "muy bruta la señora. Ni sabe cuáles son los equipos africanos", ella contestó: "Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo".

Desde la embajada señalaron que, por sus comentarios, la vicegobernadora no podrá participar de eventos que ellos organicen ni entrar a su sede. Frente a estos hechos, Casado aseguró que todo era parte del “folclore futbolero” y negó que hubiera una intención discriminatoria de su parte.

HM/DCQ