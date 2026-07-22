El duro editorial de Los Angeles Times contra la Selección argentina: "Manchó para siempre su imagen"

El diario estadounidense Los Angeles Times publicó un duro editorial contra la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. En el texto, aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni "manchó para siempre su imagen" por su comportamiento durante el partido decisivo y en los festejos posteriores.

El artículo, ilustrado con imágenes de la final entre Argentina y España, sostuvo que el Mundial será recordado por distintos hitos deportivos, como la ampliación del torneo a 48 selecciones y la consagración del equipo español. Sin embargo, afirmó que la actuación de la Albiceleste quedó marcada por una conducta "sin clase" y "violenta".

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Según el editorial, España conquistó el título con autoridad al recibir apenas un gol en ocho partidos, mientras que Argentina dejó una imagen negativa por su actitud dentro y fuera de la cancha. "El torneo también será recordado por una Argentina sin clase, que se manchó para siempre con una actuación propia de matones durante el partido y una reacción poco elegante después", señaló el diario.

Un análisis previo sobre el rechazo que genera Argentina

No fue la primera publicación del medio sobre la Selección durante el Mundial. Días antes de la final, Los Angeles Times había difundido un extenso informe sobre el creciente rechazo que despierta Argentina entre parte de los hinchas latinoamericanos, especialmente en México.

En ese artículo, periodistas del diario recogieron testimonios de fanáticos que cuestionaban a la Albiceleste por considerarla "arrogante" y la vinculaban con expresiones racistas que se viralizaron durante el torneo.

El informe repasó además distintos episodios que alimentaron esa percepción, entre ellos declaraciones del periodista argentino Eduardo Feinmann contra los mexicanos, videos de hinchas argentinos insultando a un streamer afroamericano y la polémica que años atrás involucró a Lionel Messi por un video en el vestuario tras un partido frente a México en el Mundial de Qatar 2022.

Las críticas y el contexto

El diario también sostuvo que la rivalidad deportiva entre Argentina y México, los cuestionamientos arbitrales y el peso de Lionel Messi en el fútbol mundial profundizaron el rechazo de algunos sectores de la región hacia la Selección.

Al mismo tiempo, el artículo incluyó voces de argentinos que rechazaron las expresiones discriminatorias y denunciaron haber sufrido episodios de xenofobia durante el Mundial. Una de ellas fue la actriz Karenina Ivankovic, radicada en México, quien aseguró que recibió mensajes de odio y que varios argentinos fueron agredidos durante un evento organizado por la FIFA.

Para el periódico estadounidense, el debate alrededor de la Selección trascendió lo deportivo y terminó mezclando rivalidades futbolísticas con cuestiones políticas, culturales y nacionales.

Con estas dos publicaciones, Los Angeles Times se convirtió en uno de los medios internacionales que más cuestionó la imagen de la Argentina durante el Mundial 2026, tanto por el comportamiento atribuido al equipo en la final como por la percepción que, según su análisis, existe en parte de América Latina sobre la Albiceleste.

LB/MSS