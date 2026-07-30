Los pasajes más lindos de Buenos Aires: rincones escondidos para descubrir la ciudad caminando

Buenos Aires es una metrópolis de avenidas anchas, ritmo acelerado y un contraste arquitectónico constante. Sin embargo, escondidos en la trama urbana de sus distintos barrios, existen pequeños pasajes que desafían el paso del tiempo y ofrecen un viaje inmediato hacia otras épocas. Con adoquines, faroles coloniales, fachadas espejadas y un ambiente silencioso, estos corredores peatonales y residenciales conservan la magia del pasado y se transforman en paradas imperdibles tanto para porteños como para turistas.

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Pasaje Suizo: el oasis de estilo florentino oculto en Recoleta

Escondido sobre Vicente López al 1661, el Pasaje Suizo, originalmente conocido como Pasaje del Correo debido a la oficina postal que funcionó allí en sus primeros años, es uno de los rincones más encantadores de Recoleta. Fue construido en 1922 por el arquitecto italiano Felipe Restano, quien proyectó dos edificios enfrentados con 21 viviendas unifamiliares distribuidas alrededor de un corredor central.

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Pese a su denominación, el diseño exterior combina líneas de influencia italianizante con ornamentaciones art nouveau y balcones de estilo francés que rememoran la arquitectura de Florencia.

La Legislatura porteña lo incorporó al catálogo de inmuebles con protección estructural, por lo que su fachada y sus características originales forman parte del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy reúne cafeterías, restaurantes, locales comerciales e incluso un pequeño teatro, lo que transformó al antiguo corredor residencial en un animado paseo gastronómico y cultural. Aun así, conserva intacto el encanto de sus orígenes: balcones de inspiración francesa, puertas originales de madera, un portón de hierro y el emblemático buzón rojo que recuerda la antigua oficina de correos que funcionó allí.

Pasaje Rivarola: la única cuadra con simetría espejada

A pocas cuadras de la Avenida de Mayo existe una rareza urbana. El pasaje Doctor Rodolfo Rivarola es la única cuadra de Buenos Aires donde ambos lados reproducen exactamente la misma arquitectura. Los ocho edificios construidos entre 1924 y 1926 presentan una simetría perfecta: puertas, balcones, ventanas, molduras y faroles se reflejan de un lado al otro como si fueran una imagen frente a un espejo.

Ese equilibrio arquitectónico, sumado a su estilo Beaux Arts, hizo que el lugar fuera elegido como escenario de numerosas películas, publicidades y series. Allí se filmaron escenas de la película Argentina, 1985 y la serie Santa Evita, aprovechando una estética que difícilmente pueda encontrarse en otra calle porteña.

Entre sus locales comerciales se encuentra Asunto Impreso, una librería de culto especializada en arte, fotografía y diseño.

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Pasaje Giuffra: la esencia del viejo San Telmo

Empedrado, silencioso y rodeado de antiguas construcciones, el Pasaje Giuffra resume buena parte del espíritu de San Telmo. Sus apenas dos cuadras unen Defensa con Paseo Colón y atraviesan uno de los sectores con mayor historia de Buenos Aires.

Surgido en los tiempos del Virreinato y habitado a mediados del Siglo XIX por la aristocracia local hasta la epidemia de fiebre amarilla de 1871, el pasaje ostenta aún hoy huellas del clasicismo italiano en sus construcciones bajas y sus tradicionales balcones de hierro forjado.

Rebautizado en 1959 en homenaje al político Modesto José Giuffra, este rincón empedrado mantiene un pulso calmo rodeado de cafés, murales y la actividad constante de los estudiantes de la vecina Universidad del Cine.

Caminito: el museo a cielo abierto y el alma genovesa en La Boca

Tal vez el pasaje más célebre y fotografiado del país, Caminito es una franja de 150 metros que sintetiza la identidad del barrio de La Boca. Su trazado curvo responde al cauce de un antiguo arroyo conocido como Puntin (puente en dialecto genovés), sobre el que más tarde circularon las vías del ferrocarril a Ensenada hasta su clausura en 1928.

Transformado en una calle-museo por iniciativa del pintor Benito Quinquela Martín y un grupo de vecinos, el pasaje dio origen al icónico paseo que hoy identifica a Buenos Aires en todo el mundo.

Los conventillos de chapa pintados de colores, el museo a cielo abierto y la fuerte presencia de la inmigración genovesa transformaron a Caminito en una parada obligada para millones de turistas cada año.

Los Coloniales: un rincón español en Belgrano

Ubicado en Arribeños 2350 (entre Olazábal y Blanco Encalada), el Pasaje Los Coloniales, registrado oficialmente como Pasaje Arribeños, es un conjunto residencial privado declarado monumento nacional. Diseñado por los arquitectos Jorge Eduardo Birabén y Ernesto Lacalle Alonso, el pasaje alberga 19 viviendas de estilo neocolonial inspiradas en la arquitectura española, caracterizadas por fachadas blancas, detalles ocres y un suelo de baldosas rojas.

Aunque se trata de un pasaje privado, puede contemplarse desde la calle. El recorrido culmina en un auténtico patio andaluz interno hacia el cual convergen las casas bajas.

Por su estado de conservación inalterado, el complejo fue galardonado en 1989 con el Premio Museo de la Ciudad.

Pasaje Malasia

Oculto entre las calles Maure y Gorostiaga, el Pasaje Malasia se extiende a lo largo de una cuadra y media en el barrio de Belgrano. Frecuentemente señalado por especialistas como una de las arterias de impronta más europea en CABA, su fisonomía combina elementos del diseño residencial de Londres y Madrid, con casonas de techos a dos aguas, ladrillo a la vista, rejas artesanales y jardines privados.

Entre sus construcciones sobresale la antigua residencia del arquitecto Estanislao Pirovano, una estructura con columnas robustas y balcones de inspiración gótica que reafirma el carácter exclusivo y silencioso del lugar.

Lejos de ser meras reliquias pintorescas o postales congeladas en el tiempo, estos pasajes funcionan como marcas de agua en la trama de la Ciudad de Buenos Aires: huellas de una escala humana que resiste a la verticalización desenfrenada.

En su análisis sobre las trasformaciones urbanas, el sociólogo Richard Sennett advertía que "una ciudad que borra sus grietas e imprevisiones del pasado se vuelve un espacio amnésico, incapaz de ofrecer cobijo a la experiencia compartida". En ese sentido, caminar hoy por los pasajes porteños es un acto de resistencia urbana.