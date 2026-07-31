Ventas de autos 0 km: por qué el mercado acumula una caída del 12% en 2026 y qué espera la industria

El mercado automotor argentino cerraría julio con una caída cercana al 12% en las ventas de autos 0 km durante 2026, en un escenario marcado por el menor acceso al crédito y un cambio en el comportamiento de los consumidores. El sector enfrenta un año de menor dinamismo, pese a que los precios permanecieron prácticamente estables.

La evolución del financiamiento, las tasas de interés y el consumo aparecen entre las principales variables que condicionan el desempeño del sector. A su vez, la estabilidad del dólar modificó las decisiones de compra, mientras las terminales mantienen expectativas de una recuperación durante la segunda mitad del año.

Ventas de autos 0 km: las causas de la caída en 2026

El sector automotor atraviesa un año de menor dinamismo. De acuerdo con las cifras acumuladas hasta julio, los patentamientos de vehículos 0 km registran una baja cercana al 12% respecto del mismo período de 2025, lo que proyecta un cierre de año de alrededor de 535.000 unidades, aunque las terminales mantienen expectativas de recuperación para el segundo semestre.

La comparación resulta exigente porque julio de 2025 fue el mejor mes del año para la actividad. Sin embargo, el mercado aún no logra revertir la tendencia negativa observada durante el primer semestre, pese a que los precios permanecieron prácticamente estables.

Crédito, tasas de interés y consumo: las variables que explican el retroceso

En la industria coinciden en que la principal causa de la desaceleración es la menor capacidad de las automotrices para subsidiar planes de financiación, producto del elevado nivel de las tasas de interés. A ello se suman otros factores, como la retracción general del consumo, el mayor endeudamiento de los hogares, el aumento de la morosidad y un contexto económico que modificó las decisiones de compra.

También influyó la estabilidad del dólar durante gran parte del año. En un escenario de baja inflación y libre acceso al mercado cambiario, el automóvil dejó de ser percibido como una herramienta de resguardo de valor, uno de los principales motores de demanda en años anteriores.

Volkswagen: el mercado se adapta a un nuevo escenario económico

El director comercial de Volkswagen Argentina, Martín Massimino, sostuvo que el consumidor enfrenta una economía más previsible y con mayores alternativas de inversión, por lo que analiza con mayor detenimiento la compra de un vehículo.

Según el ejecutivo, el crecimiento del financiamiento será determinante para reactivar el mercado. Destacó que los créditos bancarios y los planes de ahorro ya representan cerca del 70% de las operaciones y aseguró que una reducción adicional de las tasas de interés podría impulsar rápidamente las ventas, como ocurrió en etapas anteriores.

Aunque las perspectivas para 2026 continúan siendo moderadas, las terminales consideran que una mejora en las condiciones de financiamiento será el principal factor para que el mercado automotor recupere dinamismo durante la segunda mitad del año y reduzca la brecha respecto de los niveles alcanzados en 2025.