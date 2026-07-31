Milei recibió al presidente de Corea del Sur y busca impulsar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con su par de Corea del Sur, Lee Jae Myung, para avanzar en una agenda de libre comercio, inversiones y desarrollo de cadenas de valor entre ambos países. La reunión estuvo orientada a profundizar los vínculos económicos y explorar nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

Entre los principales temas abordados estuvieron un eventual acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Corea del Sur, la llegada de inversiones y el desarrollo de sectores estratégicos. En particular, el litio argentino ocupó un lugar relevante por su importancia para la industria tecnológica, la transición energética y la fabricación de baterías.

Milei y Corea del Sur fortalecen la agenda comercial

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al mandatario surcoreano Lee Jae Myung, en la primera visita oficial de un jefe de Estado de Corea del Sur a la Argentina en más de dos décadas. La reunión estuvo enfocada en profundizar la relación bilateral, promover inversiones y avanzar en un eventual acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el país asiático.

Del encuentro participaron los cancilleres de ambas naciones y sus respectivas delegaciones, en el marco de una estrategia del Gobierno argentino para ampliar los vínculos económicos internacionales y captar inversiones en sectores clave.

Libre comercio e inversiones estratégicas

Uno de los principales temas de la agenda fue el interés de Corea del Sur en reactivar las negociaciones para un tratado de libre comercio con el Mercosur. La iniciativa busca fortalecer el intercambio entre una región con abundantes recursos naturales y una de las economías más industrializadas y tecnológicamente avanzadas de Asia.

Durante su gira por Sudamérica, Lee Jae Myung destacó el potencial de complementariedad entre ambas regiones. Señaló que los países del Mercosur son líderes en producción de alimentos, energía y minerales críticos, mientras que Corea del Sur sobresale en manufactura avanzada, tecnologías digitales, baterías y construcción naval.

El litio argentino, un activo clave

El desarrollo de la industria del litio ocupó un lugar central en las conversaciones. El mandatario surcoreano calificó a este recurso como estratégico para el crecimiento de sectores vinculados a la inteligencia artificial, la transición energética y la fabricación de baterías.

En ese contexto, el Gobierno argentino aprobó recientemente el ingreso de la empresa surcoreana Posco al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de ampliar el proyecto de litio Sal de Oro mediante una inversión de casi USD 208 millones.

La decisión refuerza el interés de Corea del Sur por consolidar su presencia en la cadena de valor de los minerales críticos y posiciona a la Argentina como un proveedor relevante para la industria tecnológica global.

Desde la Cancillería argentina destacaron que la visita representa una oportunidad para ampliar el comercio bilateral, impulsar nuevos proyectos de inversión y consolidar una alianza económica con una de las principales economías de Asia, en un escenario internacional donde la seguridad de las cadenas de suministro y el acceso a recursos estratégicos ganan cada vez mayor relevancia.