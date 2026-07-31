Aníbal Fernández respaldó a Axel Kicillof y pidió resolver la interna del PJ en las PASO

Aníbal Fernández se pronunció sobre la interna del peronismo, apoyó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof y planteó que, si no hay consenso, el liderazgo del PJ debe definirse en las PASO. El ex jefe de Gabinete se refirió así al escenario electoral que comienza a configurarse dentro del Partido Justicialista de cara a 2027.

Además de respaldar al gobernador bonaerense, Fernández volvió a marcar sus diferencias con La Cámpora, se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y planteó la necesidad de que el peronismo construya un programa de gobierno con propuestas concretas para una eventual vuelta al poder.

Aníbal Fernández respaldó a Kicillof para liderar al peronismo

En medio del debate por la estrategia electoral del Partido Justicialista (PJ) de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Aníbal Fernández expresó su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que, si los distintos sectores del espacio no alcanzan un acuerdo, la candidatura deberá definirse en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El ex jefe de Gabinete consideró que Kicillof es actualmente "el único candidato" del peronismo y afirmó que los liderazgos se consolidan mediante la competencia electoral y el respaldo de los votantes. En ese sentido, señaló que una eventual disputa con Cristina Fernández de Kirchner debería resolverse en una elección interna si no existe consenso previo.

Críticas a La Cámpora y postura sobre Cristina Kirchner

Fernández también volvió a marcar diferencias con La Cámpora, espacio al que responsabilizó por haber generado divisiones dentro del peronismo. Aseguró que sus discrepancias son políticas y no personales, y remarcó que nunca respondió a otros dirigentes que no fueran Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner.

Respecto de la situación judicial de la expresidenta, reiteró su convicción sobre su inocencia y cuestionó el proceso que derivó en su condena. Sin embargo, rechazó la campaña impulsada por sectores del kirchnerismo bajo la consigna "Cristina libre", al considerar que no constituye una estrategia efectiva frente a las restricciones judiciales vigentes.

Como alternativa, propuso que la defensa continúe en organismos internacionales de derechos humanos, al sostener que existieron irregularidades en el proceso judicial.

Propuestas para el futuro del PJ

En materia política, Fernández defendió la necesidad de que el peronismo construya un programa de gobierno con propuestas concretas y evite promesas que no puedan cumplirse. También planteó que, en caso de volver al poder, el espacio debería revisar las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei y mantener aquellas que hayan generado resultados positivos para la sociedad.

Sobre la provincia de Buenos Aires, afirmó que quien aspire a gobernarla debe contar con proyección nacional y capacidad de liderazgo, más allá de su experiencia como intendente o legislador.

Las declaraciones del exfuncionario reflejan las tensiones que atraviesa el peronismo en la definición de su liderazgo y anticipan un escenario en el que las PASO podrían convertirse en el mecanismo para ordenar la competencia interna de cara a los próximos desafíos electorales.