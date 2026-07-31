Milei recibe al nuevo nuncio del Vaticano y avanza la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina

El presidente Javier Milei recibirá al nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, en una ceremonia que fortalecerá el vínculo diplomático con el Vaticano y acelerará los preparativos para la eventual visita del papa León XIV. La acreditación formal del representante de la Santa Sede marcará el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

La llegada de Banach tendrá además un papel relevante en la coordinación entre el Gobierno argentino y el Vaticano. Entre los principales temas de la agenda aparece la organización de una posible visita papal a la Argentina, para la cual ya comenzaron los preparativos tanto en ámbitos eclesiásticos como gubernamentales.

Milei formaliza la acreditación del nuevo nuncio

El presidente Javier Milei encabezará este viernes en la Casa Rosada la ceremonia de presentación de las cartas credenciales de monseñor Michael Wallace Banach, quien quedará oficialmente acreditado como nuncio apostólico de la Santa Sede en la Argentina. El acto, del que también participará el canciller Pablo Quirno, completa el proceso diplomático requerido para el inicio de su misión.

La acreditación del representante del Vaticano abre una nueva etapa en la relación bilateral y permitirá profundizar la coordinación entre el Gobierno argentino y la Santa Sede.

La visita del papa León XIV, eje de la agenda

Uno de los principales desafíos del nuevo nuncio será coordinar los preparativos para la primera visita del papa León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado. Aunque el Vaticano aún no confirmó oficialmente la gira, fuentes eclesiásticas y gubernamentales estiman que podría realizarse durante la segunda semana de noviembre, como parte de un recorrido por Sudamérica que incluiría también Perú y Uruguay.

La organización del viaje ya comenzó tanto en la Iglesia como en el Gobierno nacional. Equipos especializados trabajan en los aspectos pastorales, protocolares, logísticos y de seguridad que demanda una visita papal.

En paralelo, la Conferencia Episcopal Argentina prepara una misa de bienvenida para Banach en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que marcará su presentación oficial ante la comunidad católica y el inicio de su labor pastoral y diplomática en el país.

Quién es Michael Wallace Banach

De nacionalidad estadounidense, Michael Wallace Banach nació en Worcester, Massachusetts, en 1962. Fue ordenado sacerdote en 1988, es doctor en Derecho Canónico e ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994.

Durante su trayectoria desempeñó funciones en representaciones pontificias en Bolivia, Nigeria y la Secretaría de Estado del Vaticano. En 2013 fue designado nuncio apostólico y representó a la Santa Sede en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania. Más recientemente ejerció como nuncio en Hungría, donde coordinó la visita del papa Francisco en 2023.

Su llegada a la Argentina coincide con un momento de fortalecimiento de las relaciones entre el Gobierno nacional y el Vaticano. Con su acreditación oficial, Banach asumirá un rol central en la coordinación institucional entre ambas partes y en las gestiones para concretar la primera visita de León XIV al país, un acontecimiento esperado tanto por la Iglesia como por el Ejecutivo.