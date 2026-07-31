Bitcoin bajo presión: Strategy evalúa vender hasta US$ 5.000 millones y crece el temor a una caída hacia los US$ 60.000

La mayor criptomoneda atraviesa una nueva etapa de tensión luego de acumular señales negativas entre los inversores institucionales. A la salida de capital de los ETF spot se sumó la posibilidad de que Strategy, la compañía que convirtió la compra de Bitcoin en el eje de su modelo financiero, venda hasta US$ 5.000 millones de sus tenencias para fortalecer su caja, cubrir compromisos y recomprar acciones.

Bitcoin llegó a negociarse por debajo de los US$ 62.500 y actualmente se mantiene cerca de los US$ 63.400, mientras el resto del mercado cripto también opera con pérdidas. Ethereum retrocede y XRP continúa bajo presión, en un contexto marcado por la cautela global, las tensiones geopolíticas y las dudas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal estadounidense.

La compañía con más Bitcoin enfrenta una nueva realidad financiera

El posible giro de Strategy representa un cambio significativo para el mercado. Durante años, la compañía liderada por Michael Saylor fue uno de los principales compradores institucionales de Bitcoin mediante emisiones de deuda y acciones destinadas a financiar nuevas adquisiciones.

Ahora, la empresa evalúa utilizar parte de sus reservas para reforzar su posición financiera. Durante la presentación de resultados, el CEO de Strategy, Phong Le, explicó que la compañía analiza la posibilidad de vender activos digitales para mejorar su liquidez y sostener su estructura de capital.

Strategy posee actualmente 843.775 bitcoins, adquiridos a un costo promedio de US$ 75.476 por unidad. Con el precio actual del activo, el valor de esas reservas se encuentra por debajo del monto invertido, generando pérdidas no realizadas superiores a los US$ 10.000 millones.

Una venta potencial de US$ 5.000 millones implicaría desprenderse de aproximadamente 79.000 bitcoins, cerca del 9% de sus reservas actuales. Aunque la compañía no confirmó una operación inmediata, la posibilidad generó preocupación entre los inversores porque podría transformar a uno de los mayores compradores históricos en una nueva fuente de oferta.

"La compañía que durante años representó una fuente constante de demanda ahora también puede convertirse en una fuente de oferta", resume la nueva preocupación del mercado frente al cambio de estrategia.

Las acciones de Strategy acumulan una caída cercana al 42% en el año, reflejando las dudas sobre un modelo que dependía de una suba sostenida de Bitcoin y de la capacidad de la empresa para financiar nuevas compras.

Los ETF pierden fuerza y Bitcoin mira el nivel de US$ 60.000

El escenario se complicó además por la salida de fondos de los ETF spot de Bitcoin, uno de los principales canales de ingreso de capital institucional al mercado.

Carolina Gama, Country Manager de Bitget en Argentina, explicó que "los ETF spot registraron tres ruedas consecutivas de salidas, con retiros por aproximadamente US$ 12 millones el lunes, luego de salidas de US$ 225 millones el jueves y US$ 240 millones el viernes".

La combinación de menores flujos institucionales y una posible venta de Strategy debilitó una de las principales expectativas del mercado: que los grandes inversores funcionaran como compradores permanentes capaces de absorber la oferta.

En el plano técnico, Bitcoin mantiene señales de debilidad. El RSI se ubica cerca de los 46 puntos y el MACD continúa en terreno negativo, indicadores que reflejan pérdida de impulso comprador.

El nivel de US$ 60.000 aparece ahora como una referencia clave. Una caída por debajo de esa zona podría profundizar la corrección, mientras que una recuperación con mayor volumen permitiría construir una nueva etapa alcista.