Récord de dólares al exterior: cuánto giraron las empresas argentinas tras la flexibilización del cepo

Las empresas argentinas enviaron al exterior USD 1.015 millones en concepto de utilidades y dividendos durante junio, el monto mensual más elevado desde hace más de una década, según el último informe del Banco Central (BCRA). El movimiento se produjo en un contexto de mayor acceso de las compañías al mercado oficial de cambios.

El dato surge del balance cambiario difundido por la autoridad monetaria, que mostró una mayor participación de las compañías en el mercado oficial de cambios luego de las medidas de flexibilización implementadas durante los últimos meses. Del total girado, la mayor parte se concretó mediante compras directas en el mercado de cambios.

Los sectores que concentraron los mayores giros al exterior

El resultado se enmarca en una salida neta de USD 1.567 millones de la cuenta de ingreso primario, que incluye pagos de rentas al exterior. Además de los dividendos y utilidades por USD 1.023 millones, el rubro contempló pagos de intereses por USD 544 millones, de los cuales USD 185 millones correspondieron al Gobierno General y al BCRA.

Por sectores, los mayores giros correspondieron a Energía, con USD 165 millones; Alimentos, Bebidas y Tabaco, con USD 135 millones; Minería, con USD 125 millones; y Entidades Financieras, con USD 112 millones. Estos cuatro sectores concentraron el 52% del total de pagos de utilidades y dividendos realizados en junio.

Un primer semestre con récord de pagos al exterior

Entre enero y junio, las empresas giraron USD 2.600 millones al exterior por utilidades y dividendos, el nivel más alto para un primer semestre en más de diez años, según informó el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning.

El funcionario destacó que el aumento de estos pagos ocurrió en un contexto de mayor apertura cambiaria para las empresas, pese a un escenario menos favorable para los precios internacionales de los productos agrícolas. También señaló que, mediante los pagos del bono para importadores Bopreal, se logró regularizar la mitad del stock de deuda comercial acumulada hasta diciembre de 2023.

La flexibilización del cepo habilitó nuevos giros

El incremento de los dividendos enviados al exterior está vinculado con la reducción de restricciones cambiarias iniciada por el Gobierno de Javier Milei. El cepo había sido reinstalado en septiembre de 2019 y durante años las empresas necesitaron autorizaciones específicas para transferir utilidades al exterior.

El cambio más relevante para las compañías llegó en abril de 2025, cuando el BCRA, mediante la Comunicación "A" 8226, habilitó a las entidades financieras a permitir transferencias de utilidades y dividendos a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). La medida aplica a ganancias generadas en ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025, mientras que los dividendos acumulados de períodos anteriores continúan bajo restricciones.

Superávit de la cuenta corriente cambiaria

En junio, la cuenta corriente cambiaria registró un superávit de USD 857 millones. El resultado fue impulsado por el saldo positivo de la cuenta de bienes, que aportó USD 3.018 millones, y por ingresos secundarios por USD 33 millones.

Ese resultado fue parcialmente compensado por los egresos de ingreso primario, donde se incluyen los dividendos, y por la cuenta de servicios, que registró una salida neta de USD 627 millones.

En el comercio exterior, los cobros por exportaciones alcanzaron USD 9.438 millones, un nuevo récord mensual sin considerar períodos con programas especiales de incentivo exportador, mientras que los pagos de importaciones totalizaron USD 6.420 millones.