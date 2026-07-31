Autos eléctricos chinos en Argentina: el boom de BYD desafía la alianza de Milei con EE.UU.

La llegada masiva de autos eléctricos chinos transformó el mercado automotor argentino y convirtió a marcas como BYD en protagonistas de una nueva etapa de apertura comercial bajo la gestión de Javier Milei. La reducción de barreras comerciales favoreció el desembarco y la expansión de fabricantes asiáticos en el país.

El fenómeno también refleja una tensión dentro de la estrategia internacional del Gobierno: mientras Milei profundiza su vínculo político con Estados Unidos, las importaciones provenientes de China continúan creciendo. En ese escenario, las automotrices chinas avanzan en participación de mercado y amplían su presencia en distintas ciudades argentinas.

Autos eléctricos chinos ganan terreno en Argentina mientras Milei profundiza su vínculo con Estados Unidos

El avance de los vehículos eléctricos chinos en Argentina se aceleró durante el gobierno de Javier Milei, impulsado por la política de apertura económica y reducción de barreras comerciales, pese a la estrecha relación política del presidente argentino con Estados Unidos.

La marca china BYD se convirtió en uno de los casos más destacados: desde su desembarco en el país en septiembre pasado logró ubicarse entre los diez principales vendedores de automóviles, superando a compañías tradicionales como Jeep, Honda y Nissan. A la expansión de BYD se suman otras firmas asiáticas como BAIC, MG y Chery, que multiplican sus concesionarios en distintas ciudades argentinas.

El fenómeno refleja una paradoja dentro de la estrategia internacional de Milei. Mientras Washington busca reducir la influencia de Pekín en América Latina y el presidente argentino mantiene una alianza política con Donald Trump, las importaciones provenientes de China continúan creciendo y alcanzan niveles récord.

La apertura comercial impulsa la llegada de vehículos eléctricos

La apertura comercial del Gobierno argentino fue clave para este proceso. La administración de Milei estableció una cuota anual de importación de 50.000 vehículos eléctricos sin aranceles, equivalente a cerca del 10% del mercado de autos nuevos. Además, fijó un límite de precio para acceder al beneficio, una condición que favoreció especialmente a los fabricantes chinos por su capacidad de ofrecer modelos más económicos.

"En lo que respecta al comercio con China, Estados Unidos no ha trazado una línea roja", explicó Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino. Según el especialista, la decisión de Milei de reducir el proteccionismo argentino abrió una oportunidad para que las automotrices chinas ganaran participación en el mercado local.

Los datos reflejan el crecimiento de esa tendencia. BYD ya vendió más de 8.200 vehículos en Argentina durante este año, mientras que, si se suman otras marcas chinas, el volumen supera ampliamente esa cifra. Aunque todavía están lejos de líderes históricos como Toyota y Volkswagen, las compañías asiáticas avanzan con rapidez.

El desembarco chino también forma parte de un fenómeno regional. BYD ya tiene presencia en mercados como México y Brasil, donde incluso cuenta con producción local, y Argentina comienza a integrarse a esa expansión latinoamericana de la movilidad eléctrica.

El impacto de la apertura sobre la oferta y los precios

Desde el Gobierno defienden la llegada de estos vehículos como una consecuencia positiva de la apertura económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la medida permitió ampliar la oferta para los consumidores argentinos, con autos de nueva tecnología y menores costos de mantenimiento.

El impacto también se observa en los precios. Según datos del mercado, el costo relativo de adquirir un automóvil cayó desde la llegada de Milei al poder, mientras que los valores de los vehículos en Buenos Aires registraron bajas mensuales en un contexto marcado por la fuerte desaceleración inflacionaria.

La expansión de los autos eléctricos chinos expone así una de las tensiones centrales de la política exterior y económica argentina: mientras Milei reafirma su alineamiento estratégico con Estados Unidos, la apertura comercial habilita una creciente presencia de China en un sector considerado clave para el futuro de la industria automotriz.