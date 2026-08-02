"La acumulación y el descarte son la misma avaricia": el duro diagnóstico de León XIV sobre la riqueza

El papa León XIV retomó la oración dominical del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano tras concluir su período de descanso de verano. Durante su primera aparición pública frente a miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre ofreció una profunda reflexión basada en el pasaje bíblico de la multiplicación de los panes y los peces, perteneciente al Evangelio de San Mateo.

En su alocución, el Pontífice enfatizó la imperiosa necesidad de la solidaridad en la sociedad contemporánea y sostuvo de manera contundente que "nada se pierde cuando se comparte", al tiempo que instó a los creyentes y a la comunidad global a no apartar la mirada de quienes sufren las consecuencias del hambre y la marginación social en todo el mundo.

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De qué trata el mensaje de León XIV sobre la avaricia y la caridad

El Papa centró el eje rector de su catequesis en la marcada contraposición entre el egoísmo materialista que domina las dinámicas modernas y el auténtico sentido cristiano de la fraternidad. En ese marco, afirmó categóricamente que "la acumulación y el descarte son las dos caras de un mismo mal: la avaricia", calificando a esta postura como una severa enfermedad espiritual que termina por embriagar a los seres humanos con las riquezas materiales, cegándolos ante la desesperante realidad de quienes carecen de alimento, agua potable o un techo digno.

Asimismo, el obispo de Roma profundizó en los signos y milagros realizados por Jesús, argumentando que no deben ser interpretados como meros hechos prodigiosos o espectaculares, sino como la manifestación tangible y concreta de la salvación de Dios que busca otorgarle un sentido pleno a la vida humana liberándola del pecado y la indiferencia.

Al continuar con su desglose del texto evangélico, la máxima autoridad de la Iglesia Católica explicó que el encuentro con Cristo representa el verdadero "pan de vida" capaz de saciar las carencias más profundas de la condición humana en medio de los desiertos espirituales y materiales de la actualidad.

El papa León XIV retomó la oración dominical del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano tras concluir su período de descanso de verano

El Pontífice conectó la multiplicación del pan con el pasaje de la Última Cena y el sacramento de la Eucaristía, remarcando que el gesto de bendecir, partir y entregar el alimento encuentra su plenitud en la entrega de la propia vida. A través de este paralelismo, recordó que la fe no puede quedar relegada a un plano abstracto, sino que debe traducirse en una práctica activa y cotidiana de justicia distributiva y auxilio frente a las graves emergencias sociales que atraviesan los sectores más vulnerables.

Las recomendaciones para vivir la fraternidad y el compartir cotidiano

En el tramo final de su discurso, León XIV hizo una apelación directa a los fieles para trasladar estos principios evangélicos a la rutina diaria, sugiriendo gestos simples pero significativos como la costumbre de bendecir la mesa, promover la mesa compartida entre familiares y amigos, y cultivar una constante apertura hacia quienes sufren en el entorno cercano.

El Santo Padre remarcó de manera especial que el período de descanso y vacaciones debe ser resignificado y aprovechado no como un aislamiento individualista, sino como un tiempo propicio para acercarse a los necesitados, convirtiendo los momentos de ocio en una oportunidad concreta para la serena fraternidad, la escucha atenta y el ejercicio de la solidaridad comunitaria.

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Para dar por concluida la jornada mariana, el Pontífice elevó una emotiva oración a la Virgen María, pidiendo su intercesión para que la caridad se multiplique en las sociedades y para que a ninguna persona sobre la tierra le falte el pan cotidiano de cada día.

Su mensaje final resonó en el Vaticano como una fuerte llamada de atención ante las persistentes desigualdades globales, advirtiendo que la opulencia de las riquezas efímeras y los bienes pasajeros no deben jamás opacar el clamor de las manos que se extienden a diario en busca de ayuda, justicia, un hogar seguro y una paz duradera.



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