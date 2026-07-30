Papa León XIV reveló que desciende de inmigrantes, esclavos y dueños de esclavos

El papa León XIV reveló que su árbol genealógico incluye inmigrantes, personas sometidas a la esclavitud y propietarios de esclavos, una historia familiar que, según explicó, le permite comprender la diversidad y las profundas contradicciones que acompañaron la construcción de Estados Unidos.

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El pontífice habló sobre sus orígenes durante una entrevista concedida a Tom Llamas, presentador de NBC Nightly News, en los jardines pontificios de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma. La conversación se produjo el miércoles 29 de julio, en el marco de un encuentro dedicado a la paz.

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Al ser consultado sobre qué era lo que más valoraba de Estados Unidos, León XIV destacó los principios sobre los cuales se desarrolló el país y su histórica capacidad para recibir a personas procedentes de diferentes partes del mundo.

“Muchas cosas. En cierto sentido, hablando de principios, de lo que representa Estados Unidos: la sensación de libertad, la sensación de oportunidad y la sensación de haber invitado durante generaciones a personas de todo el mundo a formar parte de Estados Unidos”, expresó.

El árbol genealógico del papa León XIV y su historia familiar

El pontífice relacionó esos valores con su propia historia familiar. “Vengo de una familia en la que mis abuelos fueron inmigrantes. Por parte de mi madre, tenemos antepasados que fueron tanto esclavos como amos”, explicó durante la entrevista.

La declaración expuso públicamente la complejidad de su ascendencia y la vinculó con algunos de los capítulos más dolorosos de la historia estadounidense. En su árbol familiar conviven las experiencias de quienes buscaron una nueva vida como inmigrantes, de quienes fueron privados de su libertad y de aquellos que participaron del sistema esclavista.

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León XIV sostuvo que ese pasado influyó en su manera de comprender la identidad de Estados Unidos y en su defensa de los principios de integración y acogida. Para el papa, una de las principales riquezas del país se encuentra precisamente en las generaciones de personas que llegaron desde distintos lugares y contribuyeron a construir su sociedad.

Nacido en Chicago con el nombre de Robert Francis Prevost, León XIV pertenece a una familia con raíces diversas. Una investigación genealógica difundida por Henry Louis Gates Jr., historiador y conductor del programa Finding Your Roots, reconstruyó varias generaciones de su árbol familiar y encontró ascendencia afroamericana, cubana, francesa, italiana y española, entre otras procedencias.

El estudio también identificó dentro de su linaje materno tanto a personas esclavizadas como a propietarios de esclavos. Gates llegó a presentar personalmente al pontífice una reconstrucción de su genealogía durante una audiencia celebrada en el Vaticano en 2025.

Qué dijo el papa León XIV sobre los inmigrantes

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV convirtió la situación de los migrantes y refugiados en uno de los temas centrales de su mensaje pastoral. En distintas intervenciones pidió que las políticas migratorias respeten la dignidad humana y advirtió sobre las consecuencias de tratar a quienes abandonan sus países únicamente como una amenaza o un problema de seguridad.

Su propia trayectoria también se encuentra atravesada por la migración y el encuentro entre culturas. Aunque nació en Estados Unidos, desarrolló buena parte de su vida religiosa en Perú, donde trabajó durante décadas y llegó a desempeñarse como obispo de Chiclayo. Además de la nacionalidad estadounidense, posee la ciudadanía peruana.

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Para el pontífice, recibir a los migrantes con compasión y generosidad no representa solamente una obra de caridad, sino el reconocimiento de la dignidad inherente a todo ser humano. Esta mirada se inscribe en la continuidad de la doctrina social promovida por el papa Francisco, quien denunció reiteradamente la “globalización de la indiferencia” frente a las tragedias migratorias.

León XIV también utilizó lugares cargados de simbolismo para reforzar su posición. Entre ellos se encuentra Lampedusa, la isla italiana situada en el Mediterráneo que se convirtió en uno de los principales puntos de llegada de personas procedentes de África y escenario de numerosos naufragios.

“Soy el papa que resulta ser estadounidense”

Pese a expresar un profundo afecto por su país de nacimiento, León XIV aclaró que su identidad nacional se encuentra subordinada a la responsabilidad que asumió al frente de la Iglesia católica.

“Me considero más bien el papa que resulta ser estadounidense”, sostuvo. Después explicó que no pretendía restarle importancia a su origen, ya que nació en Estados Unidos, su familia continúa viviendo allí y mantiene un gran amor por el país.

Sin embargo, remarcó que su misión posee una dimensión universal: “Ser pastor de una Iglesia universal y tener una voz y la oportunidad de hablarle a la gente de todo el mundo”. De esta manera, señaló que su papel como líder de millones de católicos debe ubicarse por encima de cualquier identificación nacional.

León XIV reconoció, de todos modos, la relevancia histórica de su elección. Su llegada al Vaticano lo convirtió en el primer papa nacido en Estados Unidos, un acontecimiento que produjo una importante repercusión entre los católicos de ese país desde su elección el 8 de mayo de 2025.

Cuando Llamas le preguntó cuándo podría realizar una visita a territorio estadounidense, el pontífice aseguró que espera concretarla próximamente. “Me verán allí”, respondió, aunque aclaró que todavía no existe una fecha definitiva. Según contó, el Vaticano se encontraba revisando el calendario de viajes previsto para los próximos dos años.

LV