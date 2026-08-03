Inviolabilidad de la propiedad privada: Vischi adelantó que el radicalismo votará a favor de la ley

El senador nacional por Corrientes y jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo "Peteco" Vischi, adelantó en diálogo exclusivo con Perfil su postura favorable hacia el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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La iniciativa legislativa genera intensos debates en el Congreso de la Nación por el capítulo que plantea desregular las restricciones vigentes a la venta de tierras rurales productivas a ciudadanos y firmas extranjeras.

En declaraciones a este medio, el legislador correntino remarcó la integralidad de la propuesta más allá del eje enfocado en los inmuebles rurales. "El proyecto tiene varios aspectos muy importantes. Lo que más surgió como discusión tiene que ver con la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, pero la ley tiene mucho que ver con lo que significa mejorar las expropiaciones, mejorar los juicios de desalojos para la recuperación de los inmuebles y la modernización de los registros", sostuvo Eduardo "Peteco" Vischi.

Respecto al límite de la venta de campos a capitales internacionales, el jefe de la bancada radical fundamentó la postura de su espacio en la defensa del federalismo. "Entendemos perfectamente que tiene que haber limitaciones en la compra de inmuebles por parte de extranjeros; lo que pasa es que estamos muy preocupados por que eso llegue a la federalización. Queremos que las provincias tengan que planificar estratégicamente cómo cuidar sus recursos naturales", explicó.

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En ese sentido, confirmó la fecha de debate en el recinto del Senado y anticipó el alineamiento orgánico de la bancada: "El 6 vamos a tener la sesión, donde mayoritariamente el bloque de la UCR va a votar a favor de una ley que pueda devolverle a las provincias las facultades para administrar sus tierras y, a su vez, modernizar todo el sistema normativo para proteger la propiedad privada".

Con el acompañamiento confirmado por el legislador radical y de no surgir imprevistos, la provincia de Corrientes aportará tres votos afirmativos en el recinto, sumando los respaldos de los senadores Gabriela Valenzuela y Carlos "Camau" Espínola, quienes responden al oficialismo provincia.

Interna nacional: el cruce entre Villarruel y Santilli

En otro orden, Vischi fue consultado sobre la fuerte tensión institucional desencadenada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el funcionario nacional sugiriera que la titular del Senado diera "un paso al costado", derivando en una contundente respuesta pública por parte de la titular de la Cámara alta.

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Al respecto, el senador nacional manifestó su preocupación por el impacto del conflicto en la gobernabilidad. "Esto no es bueno para la institucionalidad de la Argentina y me parece que hay que buscar la forma de corregir, mejorar y que haya más diálogo", concluyó el parlamentario.